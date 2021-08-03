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Giriş Tarihi: 3.8.2021

TEB’den ekonomiye 86.3 milyarlık destek

TEB’den ekonomiye 86.3 milyarlık destek
İLK yarıyıl sonuçlarını açıklayan Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) aktif toplamı 138.7 milyar TL olurken, net kârı 598.4 milyon TL olarak gerçekleşti. Ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri ise toplam aktiflerinin yüzde 62'sini oluşturdu. Bankanın yılın ilk yarısında toplam kredileri 86.3 milyar seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise 94.7 milyar TL oldu. 2021'in ilk yarısında da istikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla birlikte sürdüren ve kârlılığını sürdürülebilir bir şekilde devam ettiren TEB'in özkaynakları 12 milyar TL oldu.
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TEB’den ekonomiye 86.3 milyarlık destek
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