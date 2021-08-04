Hafta ortasında altın fiyatları gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika bilgileri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. 2 yıla yakın bir süredir, dünya genelinde güvenli liman alımları ile ilginin yoğunlaştığı altın fiyatları, günlğj olarak da merak ediliyor. Öte yandan bugün Kapalıçarşı'dan gelen verilere göre; 22 ayar bilezik 438 liradan işlem görürken gram altın ise 490 liradan işlem görmektedir. Peki; 4 Ağustos Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?