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Haberler Ekonomi Haberleri Canlı altın fiyatları hafta ortasında hareketli: 4 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 4.8.2021 07:25

Canlı altın fiyatları hafta ortasında hareketli: 4 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Canlı altın fiyatları hafta ortasında hareketli: 4 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında hafta ortasında hareketlilik... Altın alış satış işlemi öncesi yatırımcılar ve müşteriler, başta Kapalıçarşı ve bankalara ait veriler olmak üzere altın alış ve satış fiyatlarını araştırıyor. Bu sabah saatleri itibarıyla, gram altın fiyatı 490 TL seviyesinde seyrederken Çeyrek altın 790 TL'nin üzerinde işlem görüyor. İşte, 4 Ağustos tarihli canlı altın fiyatları ve aPara haftalık, aylık, yıllık atlın fiyatları grafikleri....

Hafta ortasında altın fiyatları gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika bilgileri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. 2 yıla yakın bir süredir, dünya genelinde güvenli liman alımları ile ilginin yoğunlaştığı altın fiyatları, günlğj olarak da merak ediliyor. Öte yandan bugün Kapalıçarşı'dan gelen verilere göre; 22 ayar bilezik 438 liradan işlem görürken gram altın ise 490 liradan işlem görmektedir. Peki; 4 Ağustos Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 438,21

SATIŞ: 469,16

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.189,00

SATIŞ: 3.264,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.223,00

SATIŞ: 3.272,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.113,23

SATIŞ: 3.174,60

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.574,00

SATIŞ: 1.606,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 787,00

SATIŞ: 803,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 486,13

SATIŞ: 486,19

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Canlı altın fiyatları hafta ortasında hareketli: 4 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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