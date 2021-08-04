Hafta ortasında altın fiyatları gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika bilgileri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. 2 yıla yakın bir süredir, dünya genelinde güvenli liman alımları ile ilginin yoğunlaştığı altın fiyatları, günlğj olarak da merak ediliyor. Öte yandan bugün Kapalıçarşı'dan gelen verilere göre; 22 ayar bilezik 438 liradan işlem görürken gram altın ise 490 liradan işlem görmektedir. Peki; 4 Ağustos Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 438,21
SATIŞ: 469,16
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.189,00
SATIŞ: 3.264,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.223,00
SATIŞ: 3.272,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.113,23
SATIŞ: 3.174,60
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.574,00
SATIŞ: 1.606,00