Fırsatçılar yine sahnede! Bu kar elinizi yakar





MİNİMUM % 8 YÜKSELDİ

Yangınla mücadelede vatandaşların dumandan etkilenmesini önlemek için en önemli gereçlerden biri de maske. Her ürüne olduğu gibi maskeye zam fırsatı da kaçırılmamış! 1 Ağustos'a kadar 215 TL olan aktif karbon filtreli maskenin fiyatı yüzde 11 artışla 241 TL'ye çıkarıldı.