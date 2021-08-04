Son dakika altın fiyatları: 4 Ağustos Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika… Altın fiyatları üzerindeki canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde yatırımlarını bu yönde yapacak olan vatandaşlar rakamlardaki son durumu sorguluyor. Son olarak gram altının 500 TL'nin altına düşmesi piyasaları hareketlendirirken cumhuriyet altını 3 bin lira civarında seyrediyor. Peki Altın fiyatları ne kadar? 4 Ağustos Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Son dakika altın fiyatları