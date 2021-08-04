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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika altın fiyatları: 4 Ağustos Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 4.8.2021 19:31

Son dakika altın fiyatları: 4 Ağustos Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika altın fiyatları: 4 Ağustos Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı’dan son dakika altın fiyatları haberleri geliyor. Altın alım satımı yapacak yatırımcılar canlı ve güncel rakamlara bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Haftanın üçüncü işlem gününde ellerindeki değerli metalin alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler sarı metaldeki son durumu merak ediyor. Buna göre; Altın fiyatları ne kadar? 4 Ağustos Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel altın fiyatları

Son dakika… Altın fiyatları üzerindeki canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde yatırımlarını bu yönde yapacak olan vatandaşlar rakamlardaki son durumu sorguluyor. Son olarak gram altının 500 TL'nin altına düşmesi piyasaları hareketlendirirken cumhuriyet altını 3 bin lira civarında seyrediyor. Peki Altın fiyatları ne kadar? 4 Ağustos Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Son dakika altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 445,57

Satış: 476,81

YARIM ALTIN

Alış: 1.600,00

Satış: 1.629 ,00

TAM ALTIN

Alış: 3.153,80

Satış: 3.215,94

ATA ALTIN

Alış: 3.242,00

Satış: 3.312,00

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CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.271,00

Satış: 3.321,00

GRAM ALTIN

Alış: 493,52

Satış: 493,60

ÇEYREK ALTIN

Alış: 800,00

Satış: 814,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika altın fiyatları: 4 Ağustos Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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