Son dakika altın fiyatları: 4 Ağustos Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika… Altın fiyatları üzerindeki canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde yatırımlarını bu yönde yapacak olan vatandaşlar rakamlardaki son durumu sorguluyor. Son olarak gram altının 500 TL'nin altına düşmesi piyasaları hareketlendirirken cumhuriyet altını 3 bin lira civarında seyrediyor. Peki Altın fiyatları ne kadar? 4 Ağustos Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Son dakika altın fiyatları
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 445,57
Satış: 476,81
YARIM ALTIN
Alış: 1.600,00
Satış: 1.629 ,00
TAM ALTIN
Alış: 3.153,80
Satış: 3.215,94
ATA ALTIN
Alış: 3.242,00
Satış: 3.312,00
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.271,00
Satış: 3.321,00
GRAM ALTIN
Alış: 493,52
Satış: 493,60
ÇEYREK ALTIN
Alış: 800,00
Satış: 814,00
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