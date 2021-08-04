Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Bakan Derya Yanık duyurdu! Muğla'ya 5 milyon TL daha kaynak aktarıldı
Giriş Tarihi: 4.8.2021 17:48

Son dakika: Bakan Derya Yanık duyurdu! Muğla'ya 5 milyon TL daha kaynak aktarıldı

Son dakika: Bakan Derya Yanık duyurdu! Muğla’ya 5 milyon TL daha kaynak aktarıldı

Son dakika haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Muğla’da yangın sebebiyle tahliye edilen yerleşim yerlerindeki vatandaşlar için 5 milyon TL daha kaynak aktarıldığını bildirdi.

Son dakika haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Muğla'daki vatandaşlar için 5 milyon TL daha kaynak aktarıldığını ifade etti.

Bakan Yanık, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Muğla'da yangın sebebiyle tahliye edilen yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için 5.000.000 TL daha aktarıyoruz. Yangından etkilenen bölgelere aktardığımız kaynak toplam 39.000.000 TL'ye ulaştı." ifadelerini kullandı.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bakan Derya Yanık duyurdu! Muğla'ya 5 milyon TL daha kaynak aktarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA