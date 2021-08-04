Son dakika: Bakan Derya Yanık duyurdu! Muğla’ya 5 milyon TL daha kaynak aktarıldı

Son dakika haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Muğla'daki vatandaşlar için 5 milyon TL daha kaynak aktarıldığını ifade etti.

Bakan Yanık, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Muğla'da yangın sebebiyle tahliye edilen yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için 5.000.000 TL daha aktarıyoruz. Yangından etkilenen bölgelere aktardığımız kaynak toplam 39.000.000 TL'ye ulaştı." ifadelerini kullandı.