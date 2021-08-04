Son dakika haberi: İşte dolardaki düşüşün nedeni! Türk lirası değer kazanıyor

TÜRK LİRASI NİÇİN DEĞER KAZANIYOR?

ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı sonrası Başkan Powell'dan gelen piyasa dostu açıklamalar ve erken parasal sıkılaştırma olasılığının zayıflaması.

Yabancı yatırımcıların çıkış işlemlerinin durması ve özellikle tahvil-bono tekrar alıma geçmesi. Yabancılar 25 Haziran'dan 19 Temmuz'a kadar geçen 5 haftanın tamamında tahvilbonoda net alım yaptı.

Bu dönemde 334 milyon dolarlık net alım gerçekleştirildi.

Kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte turizm gelirlerinde bu yıl 20 milyar dolara ulaşılacağı beklentisinin güçlenmesi. Haziranda yabancı turist sayısının yüzde 853 arttı.

İhracatta, 201 milyar dolarla yıllık bazda Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırılması. İhracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 82.7'ye çıkması.

Cari açık mayısta 31.8 milyar dolarla 8 ayın en düşük seviyesine gerilerken, yılın geri kalanında cari fazla verileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi.

Mevduatta dövize geçişin yavaşlaması ve TL'yi destekleyen stopaj teşviğinin uzatılması. 19 Mart 2021'de 255.8 milyar dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 29 Temmuz 29021 itibarıyla 255.3 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası'nın döviz rezervlerindeki iyileşme. Nisanda 87.4 milyar dolara kadar inen brüt döviz rezervi, 19 Temmuz'da 104.4 milyar dolara ulaştı.

IMF dün 650 milyar dolarlık rezev para birimi tahsisini onaylarken, buradan Türkiye'nin payına 6.5 milyar dolar düşecek. Bu da brüt rezervi artıracak.

Yabancı ülke merkez bankalarıyla yeni bir swap anlaşması beklentisi.

Merkez Bankası'nın sıkı para politikası.