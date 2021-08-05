Carrefoursa’nın % 6’sı borsada satılıyor

SABANCI Holding
ve Carrefour Nederland BV (
CNBV), yüzde 94.66'sına sahip oldukları Carrefoursa
'nın sermayesinin toplam yüzde 6'sına kadar olan kısmını temsil eden hisse senetlerinin borsada yılsonuna kadar satılması konusunda anlaştı. Sabancı Holding'in açıklamasında, sermaye artırımı açıklaması yapıldığı anımsatıldı. Yüzde 6'lık hisse satışından elde edilecek gelir, Carrefoursa'nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında kullanılacak. Piyasa değeri 4 milyar 970 milyon lira olan Carrefoursa'da yüzde 6'lık hissenin değeri ise 300 milyon lira ediyor. Carrefoursa'da Sabancı Holding yüzde 57.12, CNBV ise yüzde 37.54 paya sahip bulunuyor. Hisse satışının ardından Carrefoursa'nın halka açıklık oranı yüzde 10'u geçecek.