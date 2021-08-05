Halkbank yangına iki yardım TIR’ı gönderdi

TÜRKİYE
'NİN yüreğini yakan orman yangınlarına kurumların destekleri kesintisiz sürüyor. Ağaçlandırma çalışmaları için 1 milyon TL bağışlayan Halkbank
, iki yardım TIR'ını yangın mağdurlarına yönlendirdi. İstanbul
'dan yola çıkan yardım TIR'larında, zor durumdaki vatandaşların sıvı ihtiyaçları için içecek, bu içeceklerin soğuk şekilde muhafaza edilmesini sağlayacak soğutucular, kafa fenerleri, cep telefonu şarj üniteleri ve powerbank cihazlar yer alıyor.
SOKAK HAYVANLARINA DESTEK
Araçlar, bulundukları bölgelerde kablosuz WiFi hizmeti sunarak iletişimin kesintisiz sağlanabilmesine destek verecek. Yardım malzemeleri arasında ev ve sokak hayvanları için kedi ve köpek maması da bulunuyor. Ormanların yeniden yeşerebilmesi için yapılacak ağaçlandırma çalışmalarına 100 bin fidanla katkıda bulunmak amacıyla da Türkiye Bankalar Birliği
(TBB) öncülüğünde başlatılan kampanyaya 1 milyon TL bağışlayan banka, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Yangın bölgelerinden gelen talepler doğrultusunda içeriğini oluşturduğumuz yardım TIR'larımızı, vatandaşlarımızın ve söndürme çalışmalarına katılan görevlilerimizin acil ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlamaya çalıştık. 'Önce Halk, Sonra Bankayız' anlayışıyla, 83 yıldır olduğu gibi her koşulda halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz."