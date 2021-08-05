Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal: "Hasarların telafisi için tüm imkanlarımızı seferber ettik"

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, Türkiye'de günlerdir süren orman yangınlarındaki topyekûn dayanışmaya destek vermeye devam ediyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Önal, şunları kaydetti:

"Türk Telekom olarak, her türlü afette bize düşen görev, vatandaşımızın, görevlilerin, canla başla mücadele edenlerin birbirine ulaşabilmesi için milli, sorumluluğumuz olan kesintisiz iletişimi sağlayabilmektir. Bu nedenle bundan sonra oluşabilecek zararların engellenmesi ve hasarların telafi edilebilmesi için bütün imkânlarımızı seferber ettik, etmeye de devam edeceğiz. Türkiye'nin ciğerleri günlerdir yanıyor. Başta hayatını kaybeden vatandaşlarımız, tahrip olan bitki örtüsü, hayvanlarımız ve o ekosistem içinde nefes alıp veren tüm canlılarımız için büyük üzüntü duyuyoruz. Her birimizi yasa boğan orman yangınları nedeniyle kaybettiğimiz canlarımız için Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

Yangınla mücadelede gece gündüz demeden büyük özveriyle çalışıldığını anımsatan Önal, "Biz de Türk Telekom Arama Kurtarma Ekibimiz (TTAKE) ile AFAD koordinasyonuyla yangınla mücadeleye destek olmaya çalışıyoruz. Son derece kritik ve insani bir görevi yerine getirmek üzere merkez ekip ve buna ek olarak 11 bölgemizden gönüllülük esasıyla bir araya gelen TTAKE üyesi arkadaşlarımızla ne kadar gurur duysak az. Bu dayanışma, hizmet aşkımızı daha da pekiştirirken iletişimin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Türkiye'nin iletişim altyapısının kurucusu ve geliştiricisi Türk Telekom olarak vatana hizmeti varlığımızın asli unsuru olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Önal, teknolojinin toplumsal fayda için önemine değinerek, "Bizim için teknoloji insana, topluma, doğaya iyilik ve fayda olarak dönüyorsa değerli. O nedenle, telekom sektörü olarak elimizdeki bütün imkânları halkımızın hizmetine sunmak milli sorumluluğumuzdur. Hizmetlerimiz, bu güzel vatanı bir arada tutmaya devam edecekse anlamlı. Tüm kalbimiz ve dualarımızla afet bölgesindeki vatandaşlarımızın yanındayız. Geçmiş olsun Türkiye." açıklamasında bulundu.