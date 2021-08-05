Yakın Doğu Üniversitesi’nden Türk Kızılay’ına 200 bin lira

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'yi makamında ziyaret ederek, Türkiye'de yaşanan orman yangını felaketi için geçmiş olsun dileklerini iletti. Kuzey Türk Cumhuriyeti ile Anavatan Türkiye arasında sarsılmaz gönül bağına vurgu yapılan ziyarette Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Türk Kızılay'ın Türkiye'de devam eden orman yangınlarıyla mücadele için başlattığı bağış kampanyasına 200 bin lita ile destek verdiklerini açıkladı.

"BİR KEZ DAHA HİSSETTİK"

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, "Yaklaşık bir haftadır ülkemizde yangınla mücadele konusunda zorlu bir süreçten geçmekteyiz. Bu zorlu süreci en kısa zamanda atlatacağımıza eminim. Ama bu zorlu süreçte, bizimle yangınla mücadelede konusundaki çabalara destek veren tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun dilekleriyle, taziyelerini ileterek, çeşitli platformlardaki yardım kampanyalarına destek vererek, bu desteği ve dayanışmayı bizimle gösterdiler. Tek yürek olduğumuzu bir kez daha hissettirdiler" ifadesini kullandı.

"TEK YÜREK"

Türkiye'de yaşanan orman yangınlarını büyük bir üzüntüyle takip ettiklerini ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Ciğerimizin yandığını hissediyoruz. Kıbrıs Türkü ana vatanına bağlılığını, tek yürek oluşunu zor dönemlerde de gösteriyor. Çok üzüldük. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Bu nedenle Türk Kızılay'ın başlattığı bağış kampanyasına 200 bin lira destek olma kararı aldık. Sayın Büyükelçimiz aracılığıyla, ana vatanımızda yaşanan bu felaketten etkilenen bütün kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz Kıbrıs Türkü ana vatanına bağlılığını, tek yürek oluşunu zor dönemlerde de gösteriyor." dedi.