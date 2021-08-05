Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’nda eğitim başladı

ZİRAAT Bankası Bankacılık Okulu
'nun yeni eğitim döneminin açılış töreni, Ziraat Bankası'nın Ankara Ulus
'taki Tarihi Genel Müdürlük Binası'nda Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
ve diğer davetlilerin katılımlarıyla yapıldı. Bakan Lütfi Elvan, törende yaptığı konuşmada Bankacılık Okulu'nda eğitim görecek olan öğrencileri tebrik ederek, iş yaşamlarında başarılar diledi. 157 yıldır, ekonomimizin ve finans sektörümüzün en önemli aktörlerinden biri olduklarını söyleyen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar
ise konuşmasında "Bugün 1 trilyon TL'yi aşan aktif büyüklüğümüz ile Türkiye'nin en büyük bankasıyız. 1.800'e varan şube sayımız ile en yaygın hizmet ağına sahibiz. Misyonumuzu sürdürürken, en önemli aktifimizi ise insan kaynağımız olarak görüyoruz. Kökleri 95 yıl öncesine dayanan, 1989'da güncel adını alan "Ziraat Bankası Bankacılık Okulu", sektörde bilinen, kaliteli ve profesyonel eğitim veren bir marka eğitim kurumu olmuştur" dedi.
SEKTÖRE INSAN KAYNAĞI
Bu yıl 152 bankacı adayının eğitim alacağı Ziraat Bankası Bankacılık Okulu'nun kökleri 1926 yılında kurulan "Ameli Bankacılık Mektebi"ne dayanıyor. İlk mezunlarını verdiği 1927'den bu yana faaliyetlerini sürdüren okul, Ziraat Bankası'nın yanı sıra tüm bankacılık sektörü için de insan kaynağı yetiştirmeye devam ediyor. Genç bankacı adaylarını iş hayatına kazandırmak, ulusal ve uluslararası alanda tanınan ve tercih edilen bir eğitim markası olma vizyonuyla kurulan okuldan bugüne kadar birçok bankacı ve ekonomist mezun oldu. Adaylar, yenilenen müfredat doğrultusunda eğitim görüyorlar.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPTI
ZİRAAT Bankası Bankacılık Okulu, Ankara Üniversitesi
ile gerçekleştirdiği işbirliği ile yeni bir ilke de imza atıyor. Okul, kendi markası ile açılacak yüksek lisans ve doktora programları ile ülkemize ve dünyaya üst düzey bankacılar yetiştirmek üzere nice yıllar eğitim faaliyetlerine devam edecek.