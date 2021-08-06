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Giriş Tarihi: 6.8.2021 09:51 Son Güncelleme: 6.8.2021 09:51

Ağustos ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı! (6 Ağustos)

Ağustos ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı! 6 Ağustos

Ağustos ayının ilk günlerinden itibaren binlerce vatandaş evde bakım maaşı yatan iller listesini yakından takip ediyor. Her ay kurum tarafından il il yatırılan bu ödenek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanırken öte yandan 2021 senesinin ikinci yarısında uygulanan zam sonrası konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Buna göre; 6 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte merak edilen tüm detaylar ve Evde bakım maaşı yatan iller listesi…

Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi aybaşının gelmesiyle beraber gün içerisinde ödenekten faydalanan vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geldi. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere sağlanan bu maddi destek her ayın ilk 15 günü içerisinde il il olmak kaydıyla vatandaşların hesabına yatırılıyor. Bu noktada Haziran ayı ödemeleri ile ilgili olarak "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi…

Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 12 Mart 2021 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir

Bu ay evde bakım maaşı yatan iller listesi: Ekim ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı?

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