Ağustos ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı! (6 Ağustos)

Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi aybaşının gelmesiyle beraber gün içerisinde ödenekten faydalanan vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geldi. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere sağlanan bu maddi destek her ayın ilk 15 günü içerisinde il il olmak kaydıyla vatandaşların hesabına yatırılıyor. Bu noktada Haziran ayı ödemeleri ile ilgili olarak "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi…