Faizsiz ev ve taşıt edindirme şirketleri hakkında flaş gelişme: Yol haritası belli oldu

Henüz teslimat almamış tasarruf birikimi ödemesi yapan müşterilerin, sözleşmeden kaynaklanan taksit ödemeleri durdurularak, bu kişiler daha sonra yapılacak duyurular ile alacaklarını tasfiye komisyonuna bildirmeye çağrılacaklardır. Teslimat alan finansman dönemindeki müşteriler ise, taksitli borçlarını sözleşme koşullarına uygun şekilde ve düzenli olarak, sadece ilgili şirketlerin web sayfalarında yer alan banka hesap numaralarına ödeyeceklerdir. Vadesi geldiği halde ödemesini yapmayanlar hakkında hukuki takip işlemleri başlatılacaktır."

TMSF tarafından oluşturulan çağrı merkezleri ve şirketlerin internet siteleri üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edecek.