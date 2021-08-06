Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? 2021 Fındık fiyatları ne kadar, fındığın kilosu kaç TL?

FINDIK FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, fındık fiyatları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt verdi. Bu yıl da Toprak Mahsulleri Ofisinin fındık alımını erken zamanda yapmasının beklendiğini açıklayan Yediyıldız, fiyatların açıklanacağı tarih hakkında da bazı detaylar verdi.

Katıldığı programda fındık fiyatlarının ne zaman açıklanacağı sorusuna yanıt veren Yediyıldız, ""Ben önce şunu söyleyeyim. Toprak Mahsulleri Ofisi, bu sene erken zamanda fındık alımına başlayacaktır. Fiyatlar, Sayın cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu Karadeniz gezisi var. Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu ziyaretleriyle ilgili bir plan var. Zannediyorum bu ziyaret Ağustos'un 15'inden önce gerçekleşir. Bu ziyaret gerçekleşirse fındık fiyatı bu ziyaret sırasında Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanır" ifadelerinde bulundu.