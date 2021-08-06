Fintechler IBAN sistemine girdi

TÜRKIYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişikliklerle fintechleri de bu sisteme dahil etti. Tebliğin amaç cümlesinde uygulayıcı muhatap olarak işaret edilen 'bankalar', 'ödeme hizmeti sağlayıcıları' şeklinde değiştirilerek daha geniş bir kapsamda ele alındı. Bu kapsamda ödeme hizmeti şirketleri de para transferi için IBAN oluşturabilecek. Yeni düzenleme hakkında
değerlendirmede bulunan Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği
(TÖDEB) Başkanı Burhan Eliaçık
, "Ödeme hizmetleri ve elektronik para işlemlerinin ulusal ve uluslararası finansal sistemle tam entegrasyonu için çok önemli bir eşik aşıldı. Kullanıcıların fon işlemlerini ve akışını daha özgür ve kolayca yönetebilecekleri yeni bir dönem açıldı. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, bu gelişmeyle birlikte çok daha hızlı ürün geliştirebilecekler" dedi.