Gümrüklerde kaçakçılığa geçit yok: 4 milyar liralık eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığından edinilen bilgilere göre, bu dönemde uyuşturucu başta olmak üzere, tütün ve tütün mamulleri, alkollü içecekler, akaryakıt, elektronik eşya gibi ürünleri yasa dışı yollarla üreten ya da ülkeye sokmak isteyenlere karşı başarılı operasyonlar gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonlarla vergi kayıpları da önlenmiş oldu.

Gümrük Muhafaza personelinin, gemi arama, deniz devriye, x-ray operatörlüğü, dedektör köpek idareciliği, konteyner kontrolü, narkotik suçlarla mücadele, istihbarat gibi alanlarda uzmanlaşması da sağlandı. Personelin, eğitimler yanında son teknoloji ürünü bilgi sistemleri ve teknik cihazlarla desteklenmesi de yakalamalardaki başarının artmasını sağladı.

Bu yıl başından itibaren uyuşturucu madde ile mücadelede rekor yakalamalar gerçekleştirildi. Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 808 kilogram eroin ve 462 kilogram likit eroin, İskenderun Limanı'nda 1 ton captagon ele geçirilmesi, Mersin Liman'ında 2 operasyonda ele geçirilen 1,7 ton kokain, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda ele geçirilen 230 kilo skunk ve 183 kilo ecstasy bu yıl yapılan en önemli yakalamalar olarak öne çıktı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince, 2021 yılının ilk 6 ayında kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda 4 milyar 40 milyon 171 bin lira değerinde kaçak eşya yakalandı. Geçen yılın tamamında ele geçirilen kaçak eşya tutarı 4 milyar 403 milyon 582 bin lira olurken, bu yılın 6 ayında neredeyse geçen yılın tamamında elde edilen tutara ulaşılmış oldu.

Haksız rekabetin önüne geçilerek yasal ticaretin önünün açılması için büyük önem taşıyan ticari eşya yakalamalarında ise söz konusu 6 aylık dönemde 1,2 milyar lirayı aşan değere ulaşıldı. Böylece ticari eşya yakalamasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22'lik artış sağlandı.

Bu kapsamda 232,2 milyon lira değerinde araç yakalaması öne çıktı. Bu yakalamayı, 191,8 milyon lira değerinde gıda, 105,2 milyon lira değerinde tekstil ürünü, 100 milyon lira değerinde makine aksamı ve yedek parça yakalaması takip etti. Yakalamalar arasında, 66 milyon lira değerinde elektronik eşya, 60 milyon değerinde değerli maden ve 19,4 milyon lira değerinde döviz öne çıktı.

Öte yandan 1 milyon 129 bin paket sigara, 23 milyon adet makaron ile 16 bin 500 litre alkollü içki de dikkati çekti.

Gümrük Muhafaza ekipleri, bu dönemde 19 bin adet canlı hayvan, 44,6 ton çay ve 1000 adet tarihi eser yakaladı.

Ekipler 15 bin 886 cep telefonu da ele geçirdi.