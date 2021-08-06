Küresel ısınma krizine karşı akıllı uzay tarımı

Pandemi, Küresel ısınma ve salgınlar sonrası ekilebilir tarım arazilerinin ve su kaynaklarının azalması, geleneksel tarım uygulamalarını zor duruma soktu. Ani iklim değişiklikleri ve ilaçlamalar neticesinde toprakların zehirlenmesi sonrası gıda taleplerinde artış yaşandı. Bir çok ülkede Hindistan ve Çin dahil nüfus yoğunluğu nedeniyle artan gıda taleplerini karşılayabilmek için tarımı teknolojilerinde yeni projelere imza atıldı.

Dünyada artan gıda talebi ve tarım alanlarının alarm vermesi yatırımcı firma CY Grup Başkanı Halit Arabacı, "FarmTR Tarım ve Hayvancılık Sistemleri çözüme dayalı projeleri hayata geçirecektir. Küresel ısınma ve salgınlar sonrası ekilebilir tarım arazilerinin ve su kaynaklarının azalması, geleneksel tarım uygulamalarını zor duruma sokmuştur. Ani iklim değişiklikleri ve ilaçlamalar neticesinde toprakların zehirlenmesi sonrası artan gıda taleplerini karşılayabilmek için tarımı teknoloji ile buluşturmak birinci öncelik olmuştur. Yaklaşan küresel gıda krizine katkı sunmak adına AR-GE laboratuvarlarında geliştirdiği tarım teknolojileri ve yapay zeka yazılımları ile uçtan uca çözümler sunmakta ve akıllı teknolojik tarım aletleri üretmektedir. Tarıma elverişli olmayan ortamlar için mühendislerimiz tarafından akıllı seralar, yatay ve dikey ekim, hidrofonik ekim projeleri geliştirilmektedir. Hayata geçirdiğimiz bu sistemleri global markete sunmakta, Doğu-Batı-Güney Afrika'da kurmuş olduğumuz şirketlerimizle satış ve uygulamalarını yapmaktayız."

TEKNOLOJİK TARIM PROJELERİNE 8 AYDA 2 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPILDI

Geleneksel tarımda 27 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirten Halit Arabacı, "2020 itibarıyla teknolojik tarım alanında yatırımlar yapmaya başladık. Kısa bir sürede sektöre bir çok teknolojik ürün kazandırdık. Bu ürünler Konteyner tarım sistemleri, dikey tarım sistemleri, çöl sera sistemleri, sera sistemleri, taşınabilir solar enerji sistemleri, viyol yıkama sistemleri, gübre ve sulama IOT otomasyon sistemleri, LED fotosentez sistemleri, iklimlendirme ve meteoroloji istasyonları. Firmanın teknolojik tarım alanında 2 milyon dolar yatırım yapıldı.

UZAYDA TARIMI MÜMKÜN KILAN SİSTEMİ MOBİL OLARAK DİZAYN EDEBİLEN İLK SİSTEM

Halit Arabacı, firmanın sera sistemi ve konteyner konusunda "ilk"lere de imza attığını belirterek, : "Benzer projelerle alakalı ülkemizde faaliyet gösteren farklı firmalar var, ancak bu sistemlerin mobil olarak dizayn edilmesini ülkemizde bir ilk olarak görebiliriz. Ülkemiz için mobil sistemler erken gözükse de hızla ilerleyen uzay yarışında ve çok soğuk/çok sıcak bölgelerde tarımın mümkün olmadığı alanlar için mobilite, hayati önemdedir. Tutarsız mevsim sıcaklıkları, ani hava değişiklikleri, asit yağmurları ve toprakların deforme olması, tarım alanlarının da değişken koşullara adaptasyonu zorunlu hale getirmektedir. Sera sistemlerimizde bitkilere stabil doğa koşullarını sürdürülebilir olarak sağlamakta, toprağın buna izin vermediği yerde de mobilite ile verimli, ürün alınabilir tarım alanları olanaklarına sahip olmayı sağlamayı amaçlıyoruz."

KÜRESEL GIDA KRİZİ VE KUZEY AVRUPA BUZULLARININ ERİMESİ EKİM ALANLARININ SULAR ALTINDA KALMASI İHTİMALİ İÇİN GİNE CUMHURİYETİ İLE TARIM ALANI ANLAŞMASI YAPTIK

Arabacı, toprakları verimli olmasına rağmen Türkiye'nin de küresel gıda kriziyle ilgili farkındalık sahibi olması gerektiğini dile getirdi: "Ülkemizin dört mevsim yaşayan verimli topraklarla çevrili olması, küresel gıda kriziyle ilgili farkındalıklarımızı her ne kadar geri plana atsa da Kuzey Avrupa'da buzulların erimesi ile ekim alanlarının sular altında kalacak olması, dünyanın birçok alanında tarım arazilerinin yok olması tarımsal ürünlerin ihracat kalemlerinde birinci sıralarda yer almasını sağlayacaktır. Özellikle yakın zamanda Rusya'nın buğday ihracatına getirdiği yüzde 200 vergi artışları ve kotalar, G7 ülkelerinin kendi anakaralarının dışında yüksek hektarlarda ekilebilir alanlar kiralamaları ve pozisyon almaları yaklaşan krize karşı hazırlıktır. FarmTR tüm planlama ve yatırımlarında bu öngörüleri kendine hedef olarak seçip başta Afrika ülkeleri ve İskandinav ülkelerine katma değeri yüksek tarımsal ürünleri üretebilecek projelere yoğunlaşmıştır. Gine Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı ile tarım alanlarının ekonomiye kazandırılması ve lokal çiftçilerin eğitilmesi için 50 bin hektarlık alanda proje geliştirmeleri prensip anlaşmaları yapılmıştır."