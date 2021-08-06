Turkish Cargo dünyada ilk 3’e girdi

TÜRK Hava Yolları
'nın (THY) hava kargo taşımacılığındaki markası Turkish Cargo
, haziran ayındaki performansı ile dünyanın ilk 3 hava kargo markasından biri olma hedefine ulaştı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA
'nın yayınladığı verilere göre, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 6'ncı sırada yer alan Turkish Cargo, bu yılın haziran ayında Amerika
, Avrupa
ve Uzakdoğu'nun en büyük markalarını geride bırakarak 3'üncü sıraya yükseldi. Hava yoluyla taşınan kargo tonajının kat edilen kilometreye çarpımıyla elde edilen FTK (Freight Tonne Kilometres) verilerine göre şirket haziran ayında yüzde 5.7 pazar payı ile en iyi 25 hava kargo taşıyıcısı arasında en yüksek büyüme oranını gerçekleştirdi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı "Turkish Cargo'nun hedeflerimize bu kadar hızlı uçması bizleri gururlandırıyor" dedi.