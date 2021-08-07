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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika hafta sonu gelişmeleri: Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 7.8.2021 07:35

Altın fiyatları son dakika hafta sonu gelişmeleri: Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika hafta sonu gelişmeleri: Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Son dönemde ani iniş çıkışları ile dikkat çeken sarı metal, sabah saatlerinde gelen verilere göre gram fiyatı 488 TL’ye kadar geriledi. Öte yandan çeyrek fiyatı 792 TL’den işlem görüyor. Bu kapsamda fiyatların yakından takibini yapan vatandaşlar gün içerisinde “7 Ağustos Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt arıyor. İşte son dakika altın fiyatları gelişmeleri ve tüm detaylar…

Son dönemde altın fiyatları grafiğinde yaşanan yukarı yönlü hareketlilikle beraber son dakika canlı ve güncel rakamlar yakından takip ediliyor. Serbest piyasalardan sabah saatlerinde gelen verilere göre altının gram fiyatı düşüşle başladı. Hal böyleyken "7 Ağustos 2021 bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu güncel yanıtını arıyor. Yatırımcılar önümüzdeki günlerde fiyatlarda nasıl bir yön gelişeceğini merak ediyor. İşte son dakika altın fiyatları ve tüm detaylar…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 438,21

SATIŞ: 469,16

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.189,00

SATIŞ: 3.264,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.223,00

SATIŞ: 3.272,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.113,23

SATIŞ: 3.174,60

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.574,00

SATIŞ: 1.606,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 787,00

SATIŞ: 803,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 486,13

SATIŞ: 486,19

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Altın fiyatları son dakika hafta sonu gelişmeleri: Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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