’Altın’dan 4 kat pahalı! Türkiye’de son dönemde yeni gözde oldu

"İNCİLERİN FİYATI 30 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR"

İlkin yaptığı açıklamada, "Hakiki incilerin fiyatı 9 bin liradan başlıyor 30 bin liraya kadar çıkıyor. Bir de havuzlarda yetişen inciler var, onlar da inci ama havuzda yetiştiği için makbul değil. Bu inciler 500 liraya satılıyor. Ben eski incileri alıp restore ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturuyorum." ifadelerini kullandı.