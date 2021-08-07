Birleşim Mühendislik ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte Birleşim Mühendislik halka arz tarihleri, hisse kodu ve fiyatı...

Halka arz sırasında ortakların mevcut pay satışları da yapılacak. Mevcut pay satışı ve talap gelmesi durumunda yapılacak ek satışın ayrıntısına bakıldığında

Ortaklarından Mesut Altan'ın ve İdris Çakır'ın sahip oldukları her biri 5 milyon 500 bin TL olmak üzere toplam 11.000.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecek.

Ek satış için ise Mesut Altan'ın ve İdris Çakır'ın sahip oldukları 3'er milyondan oluşan toplam

6.milyon TL nominal değerli B grubu payların ek satışı yapılacak.