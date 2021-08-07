Birleşim Mühendislik ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte Birleşim Mühendislik halka arz tarihleri, hisse kodu ve fiyatı...

Birleşim Mühendislik halka arz sonuçları için gözler gelecek açıklamaya çevrildi. SPK'nın onayıyla beraber 11-12-13 Ağustos 2021 tarihlerinde talep toplama sürecini tamamlayacak kurumun, 33.000.000 adet B Grubu payı, Borsa İstanbul Yıldız Pazarı'nda işlem görmek üzere arz edilecek. Bu kapsamda ise "Birleşim Mühendislik halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Birleşim Mühendislik halka arz sonuçları, hisse fiyatı ve kodu gibi tüm gelişmeler ve detaylar…
Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka arz oluyor. Şirketin SPK'ya yapmış olduğu başvuru kabul edildi.
Birleşim Mühendislik 1 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı ise 9,10 TL olarak belirlendi. Hisseler sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
Birleşim Mühendislik 22 milyon nominal bedelli hisseyi halka arz ediyor. Bunun için SPK'ya başvuran şirket onay aldı. Buna göre şirketin mevcut 80 milyon olan sermayesi halka arz sonrası 102 milyon liraya çıkmış olacak.
Halka arz sırasında ortakların mevcut pay satışları da yapılacak. Mevcut pay satışı ve talap gelmesi durumunda yapılacak ek satışın ayrıntısına bakıldığında
Ortaklarından Mesut Altan'ın ve İdris Çakır'ın sahip oldukları her biri 5 milyon 500 bin TL olmak üzere toplam 11.000.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecek.
Ek satış için ise Mesut Altan'ın ve İdris Çakır'ın sahip oldukları 3'er milyondan oluşan toplam
6.milyon TL nominal değerli B grubu payların ek satışı yapılacak.