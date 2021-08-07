Girişim Elektrik halka açılıyor

60 ülkede enerji santralleri ve çeşitli teknik projeler uygulayan, küresel çapta faaliyet gösteren ve Türkiye
'nin en büyük enerji şirketlerinden biri olan Girişim Elektrik
Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş halka arz oluyor. Girişim Elektrik'in binden fazla çalışan ve 150'den fazla mühendisi ile 5 kıtada 60 ülkede faaliyet gösterdiğini, Türkiye'den çıkan global bir oyuncu olduğunu ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı M. Behiç Harmanlı, "Halka arz sürecimiz tamamlanarak talep toplama tarihlerimiz kesinleşti. 11-12- 13 Ağustos tarihlerinde talep toplayacağız" diye konuştu. 1 TL nominal değerli hisse için 17 TL fiyattan talep toplanacak olan halka arzda, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 27 milyon TL nominal değerli payın satılması planlanıyor. Fazla talep gelmesi halinde mevcut ortaklara ait 2 milyon TL nominal değerli paylar da halka arza konu edilecek. Buna göre toplam halka arz büyüklüğünün ek satış hariç 459 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor.