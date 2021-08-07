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Giriş Tarihi: 7.8.2021

Maske ihracatında ön izin şartı kaldırıldı

Maske ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Koruyucu maske ve tıbbi eldiven ihracatında ön izin alınması uygulamasına son verildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre göre, kişisel koruyucu donanım yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen koruyucu maske (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler) ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen tıbbi steril/non-steril eldiven ihracatında ön izin alınması uygulamasına son verildi. Salgın önlemleri nedeniyle geçen yıl ihracı ön izne bağlı mallar listesine dahil edilen koruyucu maske ve eldiven ürünleri bu listeden çıkarıldı.
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Maske ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
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