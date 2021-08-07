Odaş Enerji iki uçak kiralayıp devlete verdi

TÜRKiYE'DE çıkan yangınları söndürmek için herkes seferber olurken, Odaş Enerji Şirketi İsrail
'den iki uçak kiralayarak devlete verdi. Odaş Enerji Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Burak Altay, "Zaman fırsatçılık yapıp eleştirme zamanı değil, zaman kenetlenme zamanı. Devletimiz vatandaşımız elimizden geleni yapıyor. Burada biz ne yapabiliriz, yapılanların üstüne ne koyabiliriz ona bakmak gerekir. Zaman destek olma ve bir an önce bu yangın belasından kurtulma zamanıdır" dedi.
KLAVYE CANAVARLARI
Şirketlerinin enerji sektöründe faaliyet gösterdiğini aktaran 46 yaşındaki İzmirli iş insanı Altay, "Klavye canavarlarını samimi bulmuyorum. Bazıları fırsatçılık yapıyorlar. Doğa düşmanlarının amacı fırsatçılık" diye konuştu. Yangınların başlamasının ardından hemen şirket olarak harekete geçtiklerini ifade eden Altay, "Şirketin bağlantıları ile birlikte İsrail uçak şirketi
yetkilisi ile irtibata geçerek Türkiye Devleti ve İsrail Hükümeti'nin karşılıklı onayı ile kiralama gerçekleşti. İnşallah bir nebze olsa faydamız varsa bizi tek mutlu edecek nokta bu olur" şeklinde konuştu.
İZINLER TAMAMLANDI
ANTALYA
'DA bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde bir şirketin İsrail'den iki uçak kiraladığını açıklamıştı. Bakanlar, "Bir şirketimizin İsrail'deki bir şirketten kiraladığı iki uçak da ülkemize gelecek. Uçuş izinleriyle ilgili tüm işlemleri tamamladık" dedi.