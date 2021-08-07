Sivil helikopterler yangında da kullanılacak

Türkiye
'deki teknoloji şirketleri yangınlarla etkin mücadele için farklı çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda Sunday Mühendislik
askeri ve sivil helikopterleri yangın söndürme helikopterine dönüştürecek mühendislik çizimlerini hazırladı. Şirket, çizimlerini ticari kaygı gütmeden yayımladı. Üretim kabiliyeti olan firmalarla görüştüklerini belirten firma sahibi Salih Kamber
, "Yaptığımız çalışma ile helikopterlerin su kaynakları ve yangın mahalleri arasında 1-8 ton arası su taşıyabilmelerini temin eden özel bir düzenek tasarladık. Hızlı üretilebilmesi birinci öncelik olduğundan kalıp, talaşlı imalat gibi yöntemlere başvurulmayan bir düzenek kurduk. Çizimlerimizi hiçbir ticari kaygı gütmeden internet sitemizde yayınladık. Elinde hazır kalıbı malzemesi olan firmalar hızlıca üretim yaparak bunu ordumuza teslim edebilir" dedi. Bambi adı da verilen bu yöntem dünyada da uygulanıyor. İspanya
'da 40'a yakın askeri helikopter bugün bu yöntemle yangınlara müdahale ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri
envanterinde 471 adet helikopter bulunuyor.
TERMAL KAMERA İLE KORUMAK MÜMKÜN
Türkiye'nin ilk elektro-optik termal radarı Canovate Group
bünyesindeki Türk mühendisleri tarafından geliştirildi. Elektro-Optik Termal Radarları ile ülkemizin ormanları insansız izlenerek, olası bir hareket, duman ve ısı algılamasında, yetkililere alarm ses sinyalleri, e-posta ve SMS yolu ile iletiliyor. Canovate Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür, "Ormanlarımızı yeni teknolojiler ile korumak zorundayız. Biz firma olarak bu teknolojiye sahibiniz" diye konuştu.