Yangından etkilenenin vergisi ertelendi

Hazine
ve Maliye Bakanlığı
, orman yangınlarından etkilenen ilçeler için mücbir sebep hali ilan ederken, bu ilçelerdeki mükelleflerin vergi yükümlülükleri ertelendi. Bu yerlerde yangının başlangıç tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından yangının başlangıç tarihi ile 1 Kasım (bu tarihler dahil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilecek.
ÖDEMELER KASIM AYINDA
Mücbir sebep hali süresince, verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri, mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi ile 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi uzatıldı. Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti 30 Kasım gün sonuna kadar ödenecek. Ayrıca vergi mükelleflerinin vergi borçları 16 Aralık'a kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmadan 24 aya kadar taksitlendirilecek.