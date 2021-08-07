Ziraat GYO 72.6 milyon TL kâr elde etti

ZIRAAT Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Ziraat GYO) 2021 yılı ilk yarı bilançosunu açıkladı. Faaliyetlerini yüksek kârlılıkla sürdüren Ziraat GYO, 2021 yılının ilk altı ayında 72.6 milyon TL konsolide net dönem kârı elde etti. Geçen yılın aynı döneminde şirketin net dönem kârı 15.2 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Şirketin aktif büyüklüğü 2020 sonundan bu yana yüzde 31.7 artarak 7.2 milyar TL'ye, yatırım amaçlı gayrimenkulleri yüzde 8 artarak 5.1 milyar TL'ye, özkaynakları ise halka arz ile birlikte yüzde 38.3 artış ile 7 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Ziraat GYO, kira getirili gayrimenkullerden 2021 yılının altı aylık döneminde konsolide bazda 42.3 milyon TL kira geliri elde etti. Şirketin satış gelirleri ise aynı dönemde 36.6 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin, Türkiye
'de 9 farklı şehirde, Almanya
ve Bosna-Hersek'te ise birer şehirde olmak üzere toplam 3 ülke, 11 şehirde, değeri 5.1 milyar TL'ye ulaşan gayrimenkul portföyü bulunuyor.
KÂRIN YÜZDE 30'U YATIRIMCIYA
Ziraat GYO Genel Müdürü Peyami Ömer Özdilek, 2021 yılı hasılat ve kâr öngörülerine planlanan şekilde ulaşılacağını belirterek, "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Ziraat Kuleleri
'nin inşaatı hızla devam ediyor. Haziran 2022'de finans merkezinde yaşamın başlamasını hedefliyoruz. Ziraat Kuleleri'nin kiralanması ile portföydeki kira getirili gayrimenkullerin payı yüzde 36'dan 79'a yükselecek" dedi. Şirketin kâr dağıtım politikasına da değinen Özdilek, "2021-2022 yıllarına ilişkin dağıtılabilir kârımızın en az yüzde 10'unu, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Ziraat Kuleleri Projesi
'nin tamamlanmasını takiben 2023 yılı ve sonraki yıllarda ise dağıtılabilir kârımızın en az yüzde 30'unu yatırımcılarımıza nakit veya bedelsiz hisse senedi olarak dağıtmayı planlıyoruz" diye konuştu.