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Giriş Tarihi: 9.8.2021 06:32

Anlık altın fiyatları 9 Ağustos: Yeni haftada altın fiyatları ne olur? 9 Ağustos güncel gram altın fiyatı, çeyrek altın ne kadar?

Anlık altın fiyatları 9 Ağustos: Yeni haftada altın fiyatları ne olur? 9 Ağustos güncel gram altın fiyatı, çeyrek altın ne kadar?

Haftanın ilk işlem gününde yatırım yapmaya hazırlanan vatandaşlar, “yeni haftada altın fiyatları ne olur?” diye araştırma yapıyor. Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından, 9 Ağustos Pazartesi sabahı günün ilk saatlerinden itibaren Kapalı Çarşı anlık altın fiyatları takip ediliyor. Cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek, 22 ayar bilezik, gram altın fiyatı ile güncel çeyrek altın ne kadar oldu diye merak eden vatandaşlar için son veriler haberimizde. İşte altında son durum.

Geçtiğimiz haftayı gram altın 490 TL, çeyrek altın ise 798,74 TL ile kapatmıştı. Altın fiyatlarının yeni haftaya nasıl başladığı yatırımcılar ve birikim yapma planı olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 9 Ağustos Pazartesi Kapalı Çarşı anlık altın fiyatları takip edilirken, pek çok kişi yeni haftada altın fiyatları ne olur diye merak ediyor. 9 Ağustos güncel gram altın fiyatı, 22 ayar bilezik, yarım, tam, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları yükselişte mi, düşüşte mi? İşte güncel piyasalarda son durum.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 436,11

SATIŞ: 466,98

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.173,00

SATIŞ: 3.259,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.244,00

SATIŞ: 3.293,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.131,25

SATIŞ: 3.191,83

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.566,00

SATIŞ: 1.602,00

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 783,00 TL

SATIŞ: 801,00 TL

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 482,31 TL

SATIŞ: 482,42 TL

piyasalar
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Anlık altın fiyatları 9 Ağustos: Yeni haftada altın fiyatları ne olur? 9 Ağustos güncel gram altın fiyatı, çeyrek altın ne kadar?
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