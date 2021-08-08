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Giriş Tarihi: 8.8.2021

Dardanel’e 114 bin lira makarna cezası verildi

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Dardanel’e 114 bin lira makarna cezası verildi
Türk milli futbol takımının EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya ile oynayacağı maç öncesinde Dardanel Ton'un yaptığı "Bu akşam makarnaya koyuyoruz!" şeklindeki reklamını Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu affetmedi. Reklamın genel ahlak kurallarına aykırı olduğunu ve İtalyanlara yönelik istismar, önyargı, kötüleme içerdiğini tespit eden bakanlık firmaya 114 bin 326 lira para cezası kesti.
Reklamın ardından firma tarafından bir gün sonra kurumsal sosyal medya hesaplarında yayımlanan özür metninde, "Başta kadınlarımız olmak üzere tüm kamuoyundan özür diliyoruz" denilmişti.
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Dardanel’e 114 bin lira makarna cezası verildi
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