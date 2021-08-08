Dünya birincisi olan Türk genci sadece 50 kuruşa geliştirdi: Özellikleri şaşırtıyor!





"TEMENNİM BU MALZEMENİN TÜRKİYE'DE ÜRETİLMESİ"



Balaban, geliştirdiği malzemenin benzerlerinin yurtdışından yüksek rakamlara getirildiğini belirterek hedefinin bu malzemenin Türkiye'de üretilmesinin olduğunu söyledi. Geliştirdiği malzemenin patentli teknolojisi olduğunu belirten genç bilim adamı, "Bu ürünün seri üretime geçmesi çok kolay bir malzeme. Üretim için her hangi bir komplike malzemeye gerek yok. Sadece başlangıçları karıştırıyorsunuz ve olmuş oluyor. Karışımda kullandığım materyaller benim patentli teknolojim. Bu materyallerin karıştırıldığı, katkılandığı malzemeyi çok yüksek sıcaklığa kadar 5 bin dereceye kadar koruyabiliyor. Bu malzemenin benzerleri daha çok Amerika ve İskandinav ülkelerinde üretiliyor. Ülkemize de yurtdışından getiriliyor. Temennim bu malzemenin Türkiye'de üretilmesi ve bir daha ki sefere yangınlarda, büyük afetlerde ülkemize yardımcı olması" dedi.