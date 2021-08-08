İTÜ’nün otonom gemi çalışması suya indi

Kara ve hava araçlarında otonominin belirli bir seviyeye ulaşmasının ardından, son zamanlarda dünyayla beraber Türkiye'nin de gözü otonom deniz araçlarına çevrildi. Gerek sivil gerek askeri kapsamda önemli uygulama alanları bulunan otonom gemiler üzerine özellikle İskandinav ve Uzak Doğu ülkelerinin ileri çalışmaları bulunuyor. İstanbul Teknik Üniversitesi
(İTÜ
) bünyesinde bu alandaki öncü çalışmalar Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde yürütülüyor. Söz konusu çalışmalarla "otonom gemi" teknolojisine yönelik önemli kazanımlar elde edildi.
İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 4.5 metre uzunluğundaki test gemisiyle daha önce gerçekleştirilen sayısal simülasyon sonuçları doğrulandı. Geminin tüm dinamiklerinin önceden hesap edilmesiyle gemi manevra sırasında hedef konuma en kısa sürede ve en kısa yoldan otonom sevk edilebiliyor.
İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Ömer Kemal Kınacı, "İnsan gözetimi altında otonom hareket edebilen gemilerle kaza riskleri asgari düzeye inecektir. İşin askeri tarafına bakacak olursak, otonom gemiler görevli askeri personelimizin korunması demektir" diye konuştu.
KUMANDA İLE KONTROL
"Uzaktan kumanda ile sevk edilebilen bir gemi modelinin sayısal ve deneysel hidroakustik analizi" başlıklı TÜBİTAK 1001 Projesi'nin İTÜ Gölet testleri başarıyla gerçekleştirildi. Proje kapsamında geliştirilen model ölçekli gemi uzaktan kumanda ile kontrol ediliyor.
Pervane devri ve dümen açısı için istenen değerler gemiye uzaktan iletilebiliyor. Geminin tüm dinamiklerinin önceden hesap edilmesiyle gemi manevra sırasında hedef konuma en kısa sürede ve en kısa yoldan otonom sevk edilebiliyor.
Testlerde alınan sonuçların daha önce gerçekleştirilen sayısal simülasyon sonuçlarıyla çok uyumlu olduğu belirtildi. Proje, farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getiriyor.
NATO'NUN GÜNDEMİNE GİRDİ
ModeL geminin öncelikle bir test aracı olarak kullanmasının planlandığını belirten Kınacı, bunun için ASELSAN ve Sefine Tersanesi gibi bazı kurum ve kuruluşlarla iletişim halinde olduklarını söyledi. Ayrıca katılımcısı olduğu NATO
'nun AVT-348 panelinde rüzgâr, akıntı ve dalga gibi dış etkenler altında gemi hareket modellerinin geliştirilmesini tartıştıklarını ifade eden Kınacı, "Kullandığımız matematik modeller her gemi için uygulanabilir. Bu proje öncesinde dinamik konumlandırma sistemleri, su altı füzeleri ve torpidolar
için de teorik altyapı geliştirdik. Çalışmalar tamamlandığı zaman ürünlerinin lansmanlarını yapacaklardır" bilgisini paylaştı.