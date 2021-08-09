AHBİB temmuz ihracatında yüzde 27 artış yakaladı

AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan, sektörün bir yandan Kovid-19 pandemisinin küresel ticarette oluşturduğu güçlüklere ve maliyet artışlarına rağmen ihracatını devam ettirirken diğer yandan yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkarılması ve verimi artıracak sertifikalı tohum üretimine yoğunlaştığını söyledi. Başkan Hüseyin Arslan, Türk firmaların uluslararası piyasada daha etkin olabilmesi için bakliyat ürünlerini konserve, humus, cips, ekmek, kek, pasta gibi katma değeri yüksek türev ürünlere dönüştürecek yenilikçi yatırımlara öncelik vermesi gerektiğini vurguladı.

ÖNEMLİ ARTIŞLARA İMZA ATTIK

Temmuz ayında 652,8 milyon dolarlık sektör ihracatından AHBİB olarak yüzde 16 oranında pay aldıklarını belirten Başkan Arslan, "Temmuz ayında bölge ihracatımızı ürün gruplarına göre değerlendirdiğimizde bakliyat ürünleri yüzde 100 artış ve 34,5 milyon dolar değer ile birinci sırada yer aldı. Bunu yüzde 12 azalış ve 19,5 milyon dolar değer ile pastacılık ürünleri, yüzde 45 artış ve 12 milyon dolar değer ile şeker ve şeker mamulleri takip etti. Temmuz ayında ihracat hacminde en yüksek artışları mısır, fasulye, yer fıstığında yakaladık. Bu ayda yüzde 37 bin artışla 2,4 milyon dolarlık mısır, yüzde 34 bin artışla 11,2 milyon dolarlık fasulye ve yüzde 21 bin artışla 2,1 milyon dolarlık yer fıstığı ihraç ettik. Temmuz ayında soya fasulyesi, şeker ve bezelye ihracatımızda da önemli artışlara imza attık" dedi.

EN FAZLA İHRACAT IRAK, SURİYE VE ÇİN'E

Temmuz ayında 156 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren AHBİB'in ana pazarlarını Orta Doğu, Avrupa, Afrika ülkelerinin oluşturduğunu aktaran Başkan Arslan, şunları kaydetti:

"AHBİB olarak temmuz ayında en fazla ihracatı yüzde 156 artış ve 29,4 milyon dolar değer ile Irak'a gerçekleştirdik. Bölge ihracatımızda yüzde 28'lik pay alan Irak'ın ardından yüzde 90 artış ve 8,8 milyon dolar değer ile Suriye ikinci, yüzde 195 artış ve 4,4 milyon dolar değer ile Çin Halk Cumhuriyeti üçüncü sırada yer aldı. Bu ayda Lübnan, Kenya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Umman, Polonya, Togo, Endonezya, Özbekistan ve Uganda pazarlarında 38 katına varan oranlarda artışlar elde ettik."