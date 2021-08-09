Altın fiyatları canlı rakamlar: 9 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Ekonominin merkezinde yer alan altın fiyatlarına ilişkin araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Tam bu noktada alış ve satış fiyatları verileri yakından takip edilirken bugün gram altın 479 liradan işlem görmektedir. Cumhuriyet altını ise 3 bin 208 liradan işlem görürken öte yandan bilindiği üzere koronavirüs salgını boyunca sarı metal küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki; 9 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatları canlı rakamlar.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 434,79
SATIŞ: 465,61
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.164,00
SATIŞ: 3.236,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.208,00
SATIŞ: 3.257,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.093,55
SATIŞ: 3.154,51
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.561,00
SATIŞ: 1.592,00