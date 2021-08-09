Giriş Tarihi: 9.8.2021 21:38

Altın fiyatları canlı rakamlar: 9 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatlarına ilişkin canlı rakamlar merak ediliyor. Alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken özellikle yaz döneminde olunması ve düğün sezonunun da açılması ile birlikte gram ve çeyrek altın fiyatları araştırılıyor. 9 Ağustos bugün 22 ayar bilezik 434 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 781 liradan işlem görmektedir. Peki; bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar ile alış satış bilgisi.

Ekonominin merkezinde yer alan altın fiyatlarına ilişkin araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Tam bu noktada alış ve satış fiyatları verileri yakından takip edilirken bugün gram altın 479 liradan işlem görmektedir. Cumhuriyet altını ise 3 bin 208 liradan işlem görürken öte yandan bilindiği üzere koronavirüs salgını boyunca sarı metal küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki; 9 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatları canlı rakamlar.

22 AYAR BİLEZİK ALIŞ: 434,79 SATIŞ: 465,61 ATA ALTIN ALIŞ: 3.164,00 SATIŞ: 3.236,00 CUMHURİYET ALTINI ALIŞ: 3.208,00 SATIŞ: 3.257,00 CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ