Bakan Karaismailoğlu’ndan son dakika yangın açıklaması: Muğla’da sonuna geliyoruz

"CAN KAYIPLARI DIŞINDAKİ HER ŞEYİ GERİ GETİREBİLİRİZ"



Çine'deki yangının oldukça etkili başladığını ifade eden Karaismailoğlu, "Yangın etkili başladı. Hepimizin yüreğini ağzına geldi ancak etkin mücadelemizle Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi bütün kurumlarımızın, insan gücümüz ve araç gücümüzle vatandaşımızın, milletimizin sabrı ve katkısıyla kısa sürede ilçedeki yangının da üstesinden gelindi. Artık bundan sonra yangının, afetin izlerini ortadan kaldırmak için vali bey, milletvekillerimiz, il başkanlarımız, belediyelerimiz, valiliklerimiz topyekun bir mücadele ile afetin izlerini ortadan kaldırmak için çalışacağız. Maalesef yangınlarda kayıplarımız da oldu. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Can kayıplarının dışındaki her şeyi geri getirebiliriz. Devletimiz çok güçlü. Bunların hepsinin kısa sürede üstesinden gelecek güçte ve kabiliyetteyiz" diye konuştu.