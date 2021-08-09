Banka kredilerinin yüzde 32.1’i konut için çekildi

Vatandaşın gayrimenkule duyduğu güven her geçen gün daha da artıyor. Konut
satış verilerindeki pozitif artışa, banka kredi istatistikleri de eklendi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
, yılın ilk çeyreği itibarıyla banka müşterilerinin çektiği konut kredisinin 277.7 milyar TL, taşıt kredisinin 13.7 milyar TL ve ihtiyaç kredisinin ise 412.5 milyar TL olmak üzere toplam 703.9 milyar TL olarak belirlendiğini de belirtti. Mart 2021 dönemi itibarıyla stok bireysel kredi tutarının yüzde 32.1'inin konut kredisi olduğuna işaret eden Bakan Elvan, yüzde 1.6'sının taşıt, yüzde 47.7'sinin ihtiyaç ve yüzde 18.6'sının kredi kartı alacaklarından oluştuğunu da sözlerine ekledi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bankalara borcu olan vatandaşlar ile borç miktarı ve takiptekilerin sayısının açıklanması içi kendisine yöneltilen soru önergesine yanıt verdi. Bakan Elvan'ın önergeye verdiği yanıtlar, bankalardan çekilen kredilerde rekorun konut kredilerinde olduğunu ortaya çıkardı. Aralık 2016'da konut kredisi müşteri sayısının 2 milyon 382 bin ve kredi miktarının da 164 milyar 850 milyon TL olduğunu bildiren Bakan Elvan, Mart 2021'de ise konut kredisi müşteri sayısının 2 milyon 565 bin 104 olduğunu kaydetti.
29 MİLYON KİŞİ KREDİ KARTI SAHİBİ
Mart 2021 dönemi itibarıyla bankaların stok kredi kartı alacak tutarının (takiptekiler dahil) 160.4 milyar TL olduğunu belirten Bakan Elvan, stok kredi kartı müşteri sayısının (takiptekiler dahil) ise 29.1 milyon kişi olduğunu ifade etti. Bakan Elvan, Mart 2021 itibarıyla banka müşterilerinin çektiği konut kredisinin 277.7 milyar TL, taşıt kredisinin 13.7 milyar TL ve ihtiyaç kredisinin ise 412.5 milyar TL olmak üzere toplam 703.9 milyar TL olarak belirlendiğini de belirtti.
YÜZDE 47.7 İHTİYAÇ KREDİSİ
Mart 2021 dönemi itibarıyla stok bireysel kredi tutarının yüzde 32.1'inin konut kredisi olduğuna işaret eden Bakan Elvan, yüzde 1.6'sının taşıt, yüzde 47.7'sinin ihtiyaç ve yüzde 18.6'sının kredi kartı alacaklarından oluştuğunu da sözlerine ekledi.