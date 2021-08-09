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Haberler Ekonomi Haberleri Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları son dakika gelişmeleri
Giriş Tarihi: 10.8.2021 06:23

Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları son dakika gelişmeleri

Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları son dakika gelişmeleri

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları sabah saatlerinden bu yana binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Serbest piyasalarda altının gram fiyatı anlık verilere göre 482 TL olarak kaydedilirken fiyatlardaki düşüşle beraber yatırımcıların gözü uzman yorumlarına çevrildi. “Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?” soruları yanıt aramaya devam ederken konuyla alakalı çeşitli öngörüler bulunuyor. “10 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları bu kapmamda gündemdeki yerini aldı. İşte serbest piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

Son dakika altın fiyatları… Yüz yıllardır yatırım araçlarının en çok tercih edilenleri arasında yer alan sarı metal son dönemdeki durgunluğunu bozarak uzunca bir süre sonra düşüşe geçti. Sabah saatlerinde A Para verilerine göre 482 TL'den satışa sunulan altının çeyrek fiyatı ise 800 TL'nin altına düşerek 784 TL olarak kaydedildi. Peki, 10 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte tüm detaylar…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 434,79

SATIŞ: 465,61

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.164,00

SATIŞ: 3.236,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.208,00

SATIŞ: 3.257,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.093,55

SATIŞ: 3.154,51

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.561,00

SATIŞ: 1.592,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 781,00

SATIŞ: 796,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 480,20

SATIŞ: 480,46

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları son dakika gelişmeleri
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