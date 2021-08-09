Çay Çarşısı hem göze hem buruna hitap edecek

DUYGULARI VE KOKULARI ANLATACAK

Dünyanın en büyük çay bardağı olması nedeniyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye aday 29 metrelik devasa çay bardağının içerisinde yer alacak 13D sinema hakkında bilgi veren Erdoğan "İçerisinde 13D sistem dediğimiz yani 13 duyumuza hitap eden bir sinema sistemi olacak. Sinema dediğimiz film falan değil; topraktan bardağa olan sürecini, tarihini, Türkiye'de ki açılımını, bize duygularla ve duyularla anlatacak bir sistem olacak. Bu şekilde çayın serüvenini nakşedeceğiz insanlara. Çayı gidip bir fabrikada, tarlada, orada burada görmek yerine burada onlara göstereceğiz. Mesela çayın fabrikadaki kıvırma aşamasında izleyenlere yaş çay kokusu gelecek. Demlenme kısmına gelene kadar her şeyi hissedecekler. İşte orada demlenmiş bir çay kokusu izleyenlere iletilecek. İşte böyle 13 duyumuza dokunacak bir sinema sistemi olacak. Çayla ilgili bilmemiz gereken her şeyi orada göreceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.