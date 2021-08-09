Çay Çarşısı hem göze hem buruna hitap edecek

Rize'de yapımı hızlı bir şekilde devam eden ve 'Rize'nin vizyon projesi' olarak adlandırılan 'Çay Çarşısı' sona doğru gelindi. Ahşabından, duvarına, mantolamasından elektrik tesisatlarına kadar birçok usta ve işçinin çalıştığı proje, tamamlandığında 29 metrelik devasa çay bardağı ile hem Rize'nin sembolü olacak hem de dünyanın en büyük çay bardağı olması nedeniyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek. 29 Metrelik Çay bardağının içerisinde ve etrafında ise yöresel ürünlerin satışının olabileceği dükkanlar yer alacak. Aynı zamanda 13 duyuyu misafirlerine tattıracak olan 13D sinema sistemi ile çayın serüveni anlatılacak. Topraktan bardağa kadar çayın yetişmesi, toplanması, fabrikada gördüğü işlemler ve demlenmesinin anlatılacağı sistem için şimdiden kokular hapsedilmeye başlandı.
Çay Çarşısı projesinde yüzde 75'in tamamlandığını ve yakın zamanda açılmasını planladıklarını ifade eden Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan "Şuanda çay çarşısında yüzde 75'lik kısmını tamamladık, yüzde yirmi beşlik bir kısım kaldı. Tabi bunlar daha ince nostaljik dokunuşlar olacağı için biraz zaman alan maliyeti yüksek çalışmalar. Hedefimiz Temmuz ayında burayı sonlandırmaktı fakat zor bir dönem geçti ve iki aylık bir ertelemeyle nasip olursa Eylül ayının sonunda çay çarşısı inşallah bitmiş olacak. Hem bölge insanımızın hem Türkiye'de ki buraya gelecek turist insanları ağırlamış olacağız. Birçok detayda da görüldüğü üzere arkadaşlarımız noktasal dokunuşlarla toplamaya çalışıyor. Şu anda çay bardağımızın çoğu tamamladın ve sırada camlarının takılması var. Son kilidi takmamız iki aylık bir zamanımızı alacaktır" dedi.
DUYGULARI VE KOKULARI ANLATACAK
Dünyanın en büyük çay bardağı olması nedeniyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye aday 29 metrelik devasa çay bardağının içerisinde yer alacak 13D sinema hakkında bilgi veren Erdoğan "İçerisinde 13D sistem dediğimiz yani 13 duyumuza hitap eden bir sinema sistemi olacak. Sinema dediğimiz film falan değil; topraktan bardağa olan sürecini, tarihini, Türkiye'de ki açılımını, bize duygularla ve duyularla anlatacak bir sistem olacak. Bu şekilde çayın serüvenini nakşedeceğiz insanlara. Çayı gidip bir fabrikada, tarlada, orada burada görmek yerine burada onlara göstereceğiz. Mesela çayın fabrikadaki kıvırma aşamasında izleyenlere yaş çay kokusu gelecek. Demlenme kısmına gelene kadar her şeyi hissedecekler. İşte orada demlenmiş bir çay kokusu izleyenlere iletilecek. İşte böyle 13 duyumuza dokunacak bir sinema sistemi olacak. Çayla ilgili bilmemiz gereken her şeyi orada göreceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.
13D sinemada gösterilecek belgesel için çayın her aşamasının kokusunun hapsedilmeye başlandığını sözlerine ekleyen Rize Ticaret Borsası başkanı Mehmet Erdoğan, "Hapsedilen kokular var. Bu çay döneminde işlenirken hapsedilen kokular. Tarladaki toprak kokusu, yağmur yağdığı zaman oluşan koku, kuru çayın çuval halindeki kokusu vesaire bunların hepsi özel olarak çalışıldı. Sinema sisteminde izleteceğimiz filmde çok özel olarak tasarlanmış bir film. Güzel bir çalışma. Hayırlısıyla bekliyoruz" şeklinde konuştu.