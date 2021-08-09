CNR Mobilya Fuarı yabancı akınına uğradı

Dünyanın en büyük, Türkiye
'nin ise tek uluslararası mobilya fuarı olan CNR Mobilya
- 17. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, bu yıl da yeni bir rekora koşuyor. 2021 yılının ilk ve tek uluslararası mobilya fuarı olan CNR Mobilya, 5'inci gününde de yabancı ziyaretçi akınına uğradı. Aralarında Avrupa
, Orta Doğu, Uzak Doğu, Kuzey Afrika
, Afrika, Amerika, İtalya ve Rusya
'nın yer aldığı 135 ülkeden 500'ün üzerinde firma ve 150 bini aşkın satın almacıyla ev sahipliği yapan fuara Katar, Irak, Sudan, Tunus ve Suudi Arabistan'dan toplam 6784, Rusya, Kazakistan ve CİS Ülkelerinden toplam 2.385 ve Almanya
, İsrail ve ABD'den toplam 1.236 satın almacı katıldı. İki yıl aradan sonra ilk kez katılım sağlayan Almanya'nın yanı sıra Afrika ülkelerinden de yoğun katılım oldu. Dünyanın en önemli firmalarının ürünlerinin sergilendiği fuarda milyarlarca dolar
lık ticaret gerçekleşti.