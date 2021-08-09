Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Demircan ve Ece sitelerinde proje tanıtım çalışmaları başladı
Giriş Tarihi: 9.8.2021 16:17

Demircan ve Ece sitelerinde proje tanıtım çalışmaları başladı

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Demircan ve Ece sitelerinde proje tanıtım çalışmaları başladı

Bağcılar Belediyesi’nde yapılan toplantıda kentsel dönüşüm kapsamında yenilenecek olan Demircan ve Ece Sitesi’nin durumu konuşuldu. Görüşmelerin ardından sitelerdeki hak sahipleri ile uzlaşma ve proje tanıtım çalışmasına başlandı.

Bağcılar Belediyesi, kentsel dönüşüm programına ev sahipliği yaptı. Toplantıya Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm İl Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sezayi Köse, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve mühendisler katıldı.

SEVİNDİRİCİ GELİŞME

Toplantıda 2019 yılı Ağustos ayında boşaltılan ve yıkımına başlanan Fatih Mahallesi'ndeki Demircan Sitesi ile riskli bölge ilan edilen Yenimahalle'deki Ece Sitesi'nin durumu görüşüldü. Yapılan sunumda projelerin mevcut durumu, detayları ve yapılması gerekenler konuşuldu. Toplantının sonunda site sakinlerini sevindirecek bir karar çıktı. Bağcılar Belediyesi, TOKİ ve Altyapı Kentsel Dönüşüm İl Müdürlüğü koordinasyonuyla hak sahipleri ile uzlaşma ve proje tanıtım çalışmalarına başlandı.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Demircan ve Ece sitelerinde proje tanıtım çalışmaları başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA