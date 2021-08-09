Fenerbahçe token satışa çıktı mı? Fenerbahçe token (coin) ne kadar, kaç TL ve toplam arz miktarı nedir?

Fenerbahçe token ön satış için beklenen gün geldi. Kulüp tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Fenerbahçe coin ön satışı için 9 Ağustos tarihi işaret edilmişti. Bu tarihin gelmesi ile beraber Fenerbahçe token nasıl alınır, kaç TL ve saat kaçta çıkacak sorularına yanıt aranmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, Fenerbahçe token ön satışı fiyatı ile beraber toplam arz miktarı da belli oldu. Peki, Fenerbahçe token (coin) nasıl alınır, kaç TL ve toplam arz nedir? İşte, Fenerbahçe token ön satışı hakkında bilgiler
Fenerbahçe Token, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün "utility token" olarak tanımlanan "taraftar token'ı"dır. Fenerbahçe ve Paribu iş birliğiyle üretilen Fenerbahçe Token, Fenerbahçe taraftarlarına çeşitli ayrıcalıklar sunacak. Fenerbahçe taraftarları token sahibi olarak hem kendi yarınına hem de kulübünün yarınına dijital dünyanın olanaklarıyla katkı sağlayabilecek.
Fenerbahçe Token'ın maksimum arzı 190.700.000 adettir. Arzın tamamı dolaşıma dahil olduktan sonra yeni bir Fenerbahçe Token üretimi söz konusu olmayacaktır. Arzın tamamı 25 yıl içerisinde yaratılacaktır. Gerçekleştirilecek planlı yakımlarla nihai arz 100 milyon adede kadar düşecektir.
9-12 Ağustos tarihleri arasında Paribu üzerinden alım talebinde bulunabilirsiniz.
9-12 Ağustos tarihleri arasında alım talebinde bulunabilirsiniz.
Fenerbahçe Token, Ethereum blokzincirinde üretilen bir ERC-20 utility token'ıdır.
Fenerbahçe coin ön satışta iki seçenek belirlendi.
Fenerbahçe token satışında ilk seçenekte, 1 FB token 15 TL olarak belirlenirken ikinci seçenekte 1 FB token 30 TL olarak belirlendi.