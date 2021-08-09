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Haberler Ekonomi Haberleri Fenerbahçe token satışa çıktı mı? Fenerbahçe token (coin) ne kadar, kaç TL ve toplam arz miktarı nedir?
Giriş Tarihi: 9.8.2021 09:46 Son Güncelleme: 9.8.2021 09:46

Fenerbahçe token satışa çıktı mı? Fenerbahçe token (coin) ne kadar, kaç TL ve toplam arz miktarı nedir?

Fenerbahçe token satışa çıktı mı? Fenerbahçe token coin ne kadar, kaç TL ve toplam arz miktarı nedir?

Merakla beklenen Fenerbahçe token satışa çıkıyor. Fenerbahçe ile bir firma arasında yapılan iş birliği sonucuna göre hayata geçirilen Fenerbahçe token, 9 Ağustos itibarı ile ön satışa açılıyor. Bu noktada, Fenerbahçe coin nasıl alınır, ne kadar ve toplam arz nedir konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Bilindiği gibi, Fenerbahçe token ön satış açıklaması geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Peki, Fenerbahçe coin satışa çıktı mı? Fenerbahçe token fiyatı kaç TL, nasıl alınır ve saat kaçta çıkacak? Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe token ön satış için beklenen gün geldi. Kulüp tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Fenerbahçe coin ön satışı için 9 Ağustos tarihi işaret edilmişti. Bu tarihin gelmesi ile beraber Fenerbahçe token nasıl alınır, kaç TL ve saat kaçta çıkacak sorularına yanıt aranmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, Fenerbahçe token ön satışı fiyatı ile beraber toplam arz miktarı da belli oldu. Peki, Fenerbahçe token (coin) nasıl alınır, kaç TL ve toplam arz nedir? İşte, Fenerbahçe token ön satışı hakkında bilgiler

FENERBAHÇE TOKEN NEDİR?

Fenerbahçe Token, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün "utility token" olarak tanımlanan "taraftar token'ı"dır. Fenerbahçe ve Paribu iş birliğiyle üretilen Fenerbahçe Token, Fenerbahçe taraftarlarına çeşitli ayrıcalıklar sunacak. Fenerbahçe taraftarları token sahibi olarak hem kendi yarınına hem de kulübünün yarınına dijital dünyanın olanaklarıyla katkı sağlayabilecek.

FENERBAHÇE TOKEN TOPLAM ARZ MİKTARI NEDİR?

Fenerbahçe Token'ın maksimum arzı 190.700.000 adettir. Arzın tamamı dolaşıma dahil olduktan sonra yeni bir Fenerbahçe Token üretimi söz konusu olmayacaktır. Arzın tamamı 25 yıl içerisinde yaratılacaktır. Gerçekleştirilecek planlı yakımlarla nihai arz 100 milyon adede kadar düşecektir.

FENERBAHÇE TOKEN NASIL ALINIR?

9-12 Ağustos tarihleri arasında Paribu üzerinden alım talebinde bulunabilirsiniz.

FENERBAHÇE TOKEN NE ZAMANA KADAR ALINIR?

9-12 Ağustos tarihleri arasında alım talebinde bulunabilirsiniz.

FENERBAHÇE TOKEN HANGİ BLOKZİNCİR ÜZERİNDEN ÜRETİLMEKTEDİR

Fenerbahçe Token, Ethereum blokzincirinde üretilen bir ERC-20 utility token'ıdır.

FENERBAHÇE COIN NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Fenerbahçe coin ön satışta iki seçenek belirlendi.

Fenerbahçe token satışında ilk seçenekte, 1 FB token 15 TL olarak belirlenirken ikinci seçenekte 1 FB token 30 TL olarak belirlendi.

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Fenerbahçe token satışa çıktı mı? Fenerbahçe token (coin) ne kadar, kaç TL ve toplam arz miktarı nedir?
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