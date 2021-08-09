Kızılbük GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? Kızılbük GYO halka arz hisse kodu fiyatı!

Kızılbük GYO halka arz olacağı duyurusu sonrasında geçtiğimiz günlerde talep toplama sürecini tamamlamıştı. Yapılan açıklamaya göre; Payların yüzde 40'ına denk gelen 24 milyon TL nominal değerli paylar Kurumsal Yatırımcılar'a tahsis edilirken gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 50 milyon 58 bin 298,00 TL nominal değerli 790 milyon 921 bin 108,40 TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 83,43'üne denk paylar Kurumsal Yatırımcılar'a satıldı. Öte yandan binlerce kişi "Kızılbük GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Kızılbük GYO halka arz sürecine dair merak edilen detaylar…
SİNPAŞ HALKA ARZ SÜRECİ TAMAMLANDI!
Sinpaş'ın, turizm ve devre mülk konusunda iştirak şirketi Kızılbük GYO halka arz ediliyor. Devre mülk, otel, termal tesis ve alışveriş ve yaşam alanları yatırımları ile 5,5 milyar lira portföy büyüklüğüne sahip şirketin talep toplama tarihleri 4-5 ve 6 Ağustos olarak belirlendi.
Hisse fiyatı 15,80 lira olarak belirlenen halka arzında, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ve Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. konsorsiyum lideri, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ise eş lider olarak görev alacak.
Şirketin halka arzına ilişkin bilgi veren Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik, Marmaris'te inşa ettikleri projeyi anlatarak, konut sektöründeki son durumu da değerlendirdi.
YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞEN BÜYÜK HALKA ARZLARINDAN BİRİ OLMASINI BEKLİYORUZ
Sinpaş'ın 47 yıllık tecrübesiyle gayrimenkul sektöründe itibarın ve güvenilirliğin simgesi olduğunu vurgulayan Çelik, "Bu deneyimi Kızılbük GYO ile turizm sektörüne yenilikler katarak büyüteceğimiz, ülkemiz turizm sektörünün gelişmesine ve çeşitlendirilmesine katkı sunacağımız yeni bir döneme giriyoruz. Turizm, otelcilik ve devre mülk alanında uzmanlaşmış şirketimizi halka arz ediyoruz, çok heyecanlıyız. Kızılbük GYO halka arzının, Türkiye'de yıl içinde gerçekleşecek büyük halka arzlarından biri olmasını bekliyoruz" dedi.
TALEP TOPLAMA SÜRECİ SONA ERDİ!
Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arz büyüklüğü 948 milyon TL olarak gerçekleşti. Halka arz edilen payların yüzde 77,71'ini Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş aldı.
Halka arz edilen 60.000.000 TL nominal değerli payların yüzde 60'ına denk gelen 36 milyon TL nominal değerli paylar Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a tahsis edilirken, gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 9.941.702,00 TL nominal değerli 157.078.891,60 TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 16,57'sine denk gelen paylar Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a satıldı.
Payların yüzde 40'ına denk gelen 24 milyon TL nominal değerli paylar Kurumsal Yatırımcılar'a tahsis edilirken gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 50 milyon 58 bin 298,00 TL nominal değerli 790 milyon 921 bin 108,40 TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 83,43'üne denk paylar Kurumsal Yatırımcılar'a satılmıştır.