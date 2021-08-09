Kızılbük GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? Kızılbük GYO halka arz hisse kodu fiyatı!

SİNPAŞ HALKA ARZ SÜRECİ TAMAMLANDI!

Sinpaş'ın, turizm ve devre mülk konusunda iştirak şirketi Kızılbük GYO halka arz ediliyor. Devre mülk, otel, termal tesis ve alışveriş ve yaşam alanları yatırımları ile 5,5 milyar lira portföy büyüklüğüne sahip şirketin talep toplama tarihleri 4-5 ve 6 Ağustos olarak belirlendi.

Hisse fiyatı 15,80 lira olarak belirlenen halka arzında, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ve Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. konsorsiyum lideri, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ise eş lider olarak görev alacak.

Şirketin halka arzına ilişkin bilgi veren Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik, Marmaris'te inşa ettikleri projeyi anlatarak, konut sektöründeki son durumu da değerlendirdi.

YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞEN BÜYÜK HALKA ARZLARINDAN BİRİ OLMASINI BEKLİYORUZ

Sinpaş'ın 47 yıllık tecrübesiyle gayrimenkul sektöründe itibarın ve güvenilirliğin simgesi olduğunu vurgulayan Çelik, "Bu deneyimi Kızılbük GYO ile turizm sektörüne yenilikler katarak büyüteceğimiz, ülkemiz turizm sektörünün gelişmesine ve çeşitlendirilmesine katkı sunacağımız yeni bir döneme giriyoruz. Turizm, otelcilik ve devre mülk alanında uzmanlaşmış şirketimizi halka arz ediyoruz, çok heyecanlıyız. Kızılbük GYO halka arzının, Türkiye'de yıl içinde gerçekleşecek büyük halka arzlarından biri olmasını bekliyoruz" dedi.