Trendyol, Türkiye'nin ilk "Decacorn"u oldu: 16.5 milyar dolar değerlemeye ulaştı

Trendyol, 1,5 milyar dolarlık yeni yatırım turuyla değerlemesini 16,5 milyar dolara çıkararak "Decacorn" tanımına sahip ilk Türk teknoloji şirketi oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni yatırım turu, Amerika'nın önde gelen yatırım fonlarından General Atlantic ve dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine yatırım yapan Japonya merkezli, SoftBank Investment Advisers yönetimindeki SoftBank Vision Fund 2 liderliğinde gerçekleşti.

Berlin merkezli Princeville Capital, ADQ (BAE) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) de yatırım turuna katıldı. Trendyol'un mevcut yatırımcısı Alibaba da bu sene başında şirkete 350 milyon dolar ek yatırım yapmıştı.

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol 1,5 milyar dolarlık yeni yatırım ile değerlemesini 16,5 milyar dolara çıkardı. Böylece Trendyol, değeri 10 milyar doları geçen şirketler için kullanılan "Decacorn" tanımına sahip ilk Türk teknoloji şirketi oldu.