Türk Hava Yolları ekipleri yangınlarla mücadelede önemli rol üstlendi

Türk Hava Yolları'nın çevre dostu çalışanları ise farklı bölgelerde ortaya çıkan yangınlarla mücadelede dumanların arasında, yangın zedelerin yanında yer aldı.

Marmaris'te meydana gelen yangınlarda Aydın Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi'nde görevli yedi kişi, uçuş okulunun yangın söndürme aracı ile yangınlara müdahale etti. Marmaris'teki yangınların söndürülmesinin ardından çalışanlar bir başka yangın bölgesi Çine, Akçaova'da ekiplere destek oldu. Manavgat'taki yangında ise iki Türk Hava Yolları pilotu ve yedi kabin memuru gökyüzünde alevlerin üzerine su serpen meslektaşlarına yeryüzünde mücadele ederek destek oldu. Her doğal felakette halkın yardımına koşan AFAD sertifikalı çalışanlar da Manavgat ve Akçaova'da yangınla mücadeleye tüm imkânlarıyla katkı sağladı.