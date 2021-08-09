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Giriş Tarihi: 9.8.2021 13:08

Türk Hava Yolları ekipleri yangınlarla mücadelede önemli rol üstlendi

Türk Hava Yolları ekipleri yangınlarla mücadelede önemli rol üstlendi

Türkiye, tarihinin en büyük orman yangını felaketiyle mücadelesini sürdürüyor. Akdeniz coğrafyası başta olmak üzere farklı bölgelerde ortaya çıkan yangınlarda şimdiye kadar on binlerce futbol sahası büyüklüğünde yeşil alanın rengi siyaha döndü. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere resmi otoriteler, yardımlaşma kuruluşları ve çevre dostları yangınlarla mücadeleye katkıda bulunuyor.

Türk Hava Yolları'nın çevre dostu çalışanları ise farklı bölgelerde ortaya çıkan yangınlarla mücadelede dumanların arasında, yangın zedelerin yanında yer aldı.

Marmaris'te meydana gelen yangınlarda Aydın Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi'nde görevli yedi kişi, uçuş okulunun yangın söndürme aracı ile yangınlara müdahale etti. Marmaris'teki yangınların söndürülmesinin ardından çalışanlar bir başka yangın bölgesi Çine, Akçaova'da ekiplere destek oldu. Manavgat'taki yangında ise iki Türk Hava Yolları pilotu ve yedi kabin memuru gökyüzünde alevlerin üzerine su serpen meslektaşlarına yeryüzünde mücadele ederek destek oldu. Her doğal felakette halkın yardımına koşan AFAD sertifikalı çalışanlar da Manavgat ve Akçaova'da yangınla mücadeleye tüm imkânlarıyla katkı sağladı.

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Türk Hava Yolları ekipleri yangınlarla mücadelede önemli rol üstlendi
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