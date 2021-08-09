Yangına teknolojik müdahale





Küresel iklim değişikliğine paralel olarak teknoloji kullanımının daha da önemli hale geleceğini belirten uzmanlara göre yapay zekâ, artırılırmış gerçeklik ve otonom araçlar gibi akıllı teknolojiler yangınla müdahalede daha da önemli hale gelecek. Türk firmaları da bu konuda oldukça önemli teknolojilere sahipler.