Yangına teknolojik müdahale

Türkiye'de ve dünyada bir haftadır devam eden orman yangınları global ekonominin de gündemine oturmuş durumda. Yunanistan, İtalya, Rusya ve ABD gibi ülkelerde de aynı tarihlerde çıkan yangınlar hala kontrol altına alınamadı.
Dünyada aynı anda çıkan yangınlar uzmanlar tarafından küresel ısınmanın sonucu olarak görülüyor. Günlerdir devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürerken bu alandaki teknolojik gelişmeler de önem kazanmaya başladı.
Küresel iklim değişikliğine paralel olarak teknoloji kullanımının daha da önemli hale geleceğini belirten uzmanlara göre yapay zekâ, artırılırmış gerçeklik ve otonom araçlar gibi akıllı teknolojiler yangınla müdahalede daha da önemli hale gelecek. Türk firmaları da bu konuda oldukça önemli teknolojilere sahipler.
Bu firmaların başında gelen Başarsoft'un geliştirdiği yazılım, uydudan gelen görüntü ve bilgileri yorumluyor. Yani bölgenin iklimi, toprağın eğimi, ağacın duruş şekli, ısısı, yağış miktarı ve nemi, geçmiş dönemlerle analiz ediliyor. Bu da uydulardaki sensörler yardımıyla yapılıyor.
ANLIK VERİ AKIŞI
Veriler tek bir merkezde toplanıyor ve ilgili birimlere anlık bilgi geçiliyor. Sistem cep telefonlarına da entegre edilebilecek. Teknoloji firması Sensormatic de bu alanda uzun süredir çözümler geliştiriyor. Video Tabanlı Yangın Algılama (VTYA) çözümü sunan şirket, yangının kaynağında alevi ve dumanı algılayarak, yangına erken müdahale için zaman kazandırıyor ve oluşabilecek can ve mal kaybının önüne geçiyor.
Uçak hangarları, antrepolar ve tüneller gibi geniş alanlarda da yangın algılama sistemini destekleyici unsular yer alıyor. Canovate'nin geliştirdiği Elektro-Optik Termal Radarları ise ormanları insansız izlenerek, olası bir hareket, duman ve ısı algılamasında, yetkililere alarm ses sinyalleri, e-posta ve SMS yolu ile iletiliyor.
Detaysoft'un geliştirdiği sensör sistemi de dikkat çeken özelliklere sahip. Ürün, daha yangın çıkmadan erken uyarı veriyor. Karbondioksit oranı, sıcaklık, nem, duman seviyesi, rüzgâr hızı ve yönü ile ilgili bilgileri ölçen sensörler risk alanlarını dakika dakika merkezi sisteme gönderiyor.
ÖZEL SEKTÖR SEFERBER OLDU
Bodrum'un köklü firmaları da yangında tüm altyapılarını seferber etti. AB Grup Holding, bölgede çalışan 200'den fazla işçisini yangın söndürme alanlarına transfer ederken, Holdinge ait tekne, iş makineleri ve kato araçları da yangın söndürmede kullanıldı. Çağdaş Holding de 1 özel itfaiye aracı ve 47 beton miskeriyle yangın söndürme çalışmalarına aktif katıldı