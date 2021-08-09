Yeni Zigana Tüneli’nde son adım: 40 dakikaya düşecek

Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından 17 Mart 2017'de temeli atılan Zigana Tüneli'nde çift yönlü çalışmalar sürüyor. Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkiiyle, Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında, yerin 700 metre altında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Türkiye karayollarında ilk defa yapılan dikey şaft yapıları çalışmaları da devam ediyor.
Her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşaatının yüzde 91'lik kısmı tamamlandı. Çift tüp yapılan tünellerde ayrıca havalandırma ve servis tüneli çalışmaları da sürdürülen Yeni Zigana tüneli inşaatında ışığın görünmesine ise 1 buçuk kilometre kaldı. Dev projenin 2022 yılının sonunda tamamlanıp, hizmete girmesi hedefleniyor.
ARAÇLA 1,5 SAAT YOL 40 DAKİKAYA DÜŞECEK
Tünel tamamlandığında Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise ikinci çift tüplü karayolu tüneli olma özelliğine sahip olacak. Trabzon ile Gümüşhane arasındaki ulaşım araçla 1,5 saat olan yol 40 dakikaya düşecek. Yeni tünelin hizmete girmesiyle birlikte özellikle ağır vasıta sürücüleri ulaşımda güvenli ve ekonomik bir rahatlama yaşayacak. Tünel bölge ve ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlayacak. Yolu kullanan sürücüler SABAH'A konuştu:
HEM KONFOR, HEM DE RAHATLIK SAĞLAYACAK
Tır şoförü Turan Türker (53), "Zigana yolunu 30 yıldır kullanıyorum. Erzurum'dan, Gümüşhane'den, Rize'ye yük götürüyorum. 25 ton yükle bu rampaları çıkarken arabaya çok zarar veriyoruz. Yeni Zigana Tüneli hayat geçince bize çok büyük kolaylık ve konfor sağlayacak, en önemlisi ise maliyetlerimizi düşürecek. Bir an önce bitirilip, açılmasını heyecanla bekliyoruz." şeklinde konuştu.
"YAPANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN"
Başka bir tır şoförü Soner Genç (28), "8 yıllık tır şoförüyüm. 5 yıldır bu yolu kullanıyorum. Erzurum'dan Rize'ye, Artvin'e yük taşıyorum. Kışın hele de kar yağdığında bu yolu çıkarken hem fazla yakıt yakıyoruz. Bu nedenle maliyetlerimiz de yükseliyor, aracımız da zarar görüyor. Yeni tünel açıldığında hem masraflarımız azalacak, hem de güveli ve konforlu bir şekilde yolculuk edeceğiz. Çok büyük bir yatırım olan Yeni Zigana Tüneli'ni yapanlardan Allah razı olsun." dedi.