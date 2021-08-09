Yeni Zigana Tüneli’nde son adım: 40 dakikaya düşecek

"YAPANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN"

Başka bir tır şoförü Soner Genç (28), "8 yıllık tır şoförüyüm. 5 yıldır bu yolu kullanıyorum. Erzurum'dan Rize'ye, Artvin'e yük taşıyorum. Kışın hele de kar yağdığında bu yolu çıkarken hem fazla yakıt yakıyoruz. Bu nedenle maliyetlerimiz de yükseliyor, aracımız da zarar görüyor. Yeni tünel açıldığında hem masraflarımız azalacak, hem de güveli ve konforlu bir şekilde yolculuk edeceğiz. Çok büyük bir yatırım olan Yeni Zigana Tüneli'ni yapanlardan Allah razı olsun." dedi.