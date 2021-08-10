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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları canlı rakamlar 10 Ağustos Salı: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 10.8.2021 21:42

Altın fiyatları canlı rakamlar 10 Ağustos Salı: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları canlı rakamlar 10 Ağustos Salı: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları ile ilgili alış ve satış verileri yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. İnişli çıkışlı grafiğe sahip olmasından dolayı gün içerisinde de sık sık hareketlilik yaşanırken bugün 22 ayar bilezik fiyatı 433 liradan işlem görmekte olup çeyrek altın fiyatı ise 781 liradan işlem görmektedir. Peki; 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Bu başlık altından; altın fiyatları canlı rakamlara ulaşabilir, alış ve satış verilerini görebilirsiniz.

Koronavirüs salgını boyunca küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakından ilgilendiği altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. 10 Ağustos bugün gram altın 478 liradan işlem görürken tam altın ise 3 bin 59 liradan işlem görmektedir. Peki; 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları bilgisi.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 433,79

SATIŞ: 464,56

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.164,00

SATIŞ: 3.227,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.170,00

SATIŞ: 3.218,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.059,80

SATIŞ: 3.120,11

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.563,00

SATIŞ: 1.587,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 781,00

SATIŞ: 793,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 478,67

SATIŞ: 478,75

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Altın fiyatları canlı rakamlar 10 Ağustos Salı: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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