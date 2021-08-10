Altın fiyatları canlı rakamlar 10 Ağustos Salı: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Koronavirüs salgını boyunca küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakından ilgilendiği altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. 10 Ağustos bugün gram altın 478 liradan işlem görürken tam altın ise 3 bin 59 liradan işlem görmektedir. Peki; 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları bilgisi.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 433,79
SATIŞ: 464,56
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.164,00
SATIŞ: 3.227,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.170,00
SATIŞ: 3.218,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.059,80
SATIŞ: 3.120,11
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.563,00
SATIŞ: 1.587,00