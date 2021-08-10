Son Dakika: Altın fiyatları son dönemde bir süredir devam ettiği durgun grafiğini bozmuş ve düşüşe geçmişti. Anlık olarak gelen verilere göre altının gram fiyatı 479 TL olarak kaydedilirken öte yandan "11 Ağustos 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları da bu kapsamda gün içerisinde yanıt aramaya devam ediyor. Altının çeyrek fiyatı ise 782 TL ile güne başladı. İşte altın fiyatlarındaki düşüş sonrası güncel rakamlar…