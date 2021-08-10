Altın fiyatları sallandı! Altın için ayı piyasası mı ayı tuzağı mı? Uzman isimden çarpıcı altın yorumu

Son dönemde altın piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, kafaları karıştırdı. Covid-19 sürecinde aşılanmanın hızlanması ve ekonomilerin toparlanmasının güçlenmesi sonrası para politikalarında olası değişimlerin sinyali olabilecek ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşması sonrası altın fiyatları içerisinde özellikle ons tarafında aşağı yönlü hareketler gözlemlendi. Altının ons fiyatı, yurt içinde gram altın fiyatlarının yönü için büyük önem arz ettiğinden, Türkiye'de altın yatırımcılarının dikkatle izlediği veri olarak öne çıkıyor.
Altın piyasasında yaşanan bu deprem sonrası yatırımcıların kafasında 2 kritik soru var:
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Erzegen, altın fiyatları için çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak bu 2 soruyu Sabah.com.tr'ye cevapladı.
KISA NOT: AYI PİYASASI NEDİR?
Ayı piyasası kavramı, piyasaların karamsar bir halde olduğunu açıklamak ve varlık fiyatlarının uzun vadeli düşüş trendinde olacağının beklentisi hakim olduğu durumlarda sıklıkla kullanılır. Ayrıca bir finansal ürünün ayı piyasası içine girdiğini söyleyebilmek için, önce ana trendin aşağı doğru yani düşüş trendi içinde olması gerekir. Teknik analistlere göre, tepe noktasından yüzde 20'lik gerileme olması ve fiyatların bu düzeyin altında düşüş göstermesi durumunda herhangi bir varlık fiyatında 'Ayı piyasası'ndan söz edilebilir.
AYI TUZAĞI NEDİR?
Ayı tuzağı, bir piyasada fiyatlar yükseliş trendindeyken varlık fiyatının destek çizgisinden aşağıya doğru sert düşmesi ve buna bağlı olarak ayı piyasasının başladığına dair yanıltıcı bir görünüm oluşturması durumunu ifade ediyor.
"ALTIN FİYATLARI 2 CEPHE ARASINDA SIKIŞTI"
Altın fiyatları için iki farklı cephenin oluştuğuna dikkat çeken uzman isim, "Bunlardan bir tanesi enflasyon endişeleriyle altına yatırım yapma istediği ki son 20-30 yılda altının enflasyondan korunma özelliğini unutmuştuk. Çünkü enflasyon çok azalmıştı. Negatif faizleri konuşur olmuştuk. Diğeri ise varlık alımlarının azaltılması (Tapering) endişesiyle, altından kaçıp faize yönelmek isteyen bir algı vardı" diye konuştu.
"FİYATLAR BELLİ BİR BANTTA DALGALANIYORDU"
Bu iki cephe arasındaki çatışmanın sonucu olarak altın fiyatlarının belli bir bant arasına sıkıştığına değinen Ergezen, "Altın, zaman zaman küçük dalgalanmalar olsa bile belli bir bantta hareketini sürdürmüştü. Özetle yatay hareket ediyordu" dedi.
"ALTIN İÇİN YUKARIDAN AŞAĞI DOĞRU DÜŞEN BİR PİYASA VAR"
Ons altın fiyatları için yatay trendin 1770-1900 seviyesi arasında oluştuğuna dikkat çeken uzman isim, "Bununla beraber özellikle 2020 Temmuz-Ağustos aylarıyla beraber sürekli düşen bir trend var. Yani grafiğe baktığımızda tepeler aşağı yönlü oluşmaya başladı. Aslında şuanda bir yukardan aşağı doğru düşen bir piyasası içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz" dedi.
"AYI PİYASASI OLUŞTU"
Altın fiyatları için mevcut durumda bir 'Ayı piyasası' olduğunu belirten Ergezen, "Tabi bu ayı piyasasının oluşmuş olmasının yanında yaklaşık 2019'un itibaren bir yükselen trend vardı ki bu Ağustos 2020 gibi son bulmuştu ve buradan da gelen bir yukarı yönlü yükselen trend vardı. Bu son sert düşüşle beraber bu yükselen trendin kırıldığını söyleyebiliriz" dedi.
"ALTIN FİYATLARI İÇİN YENİ BAND 1670-1770 DOLAR SEVİYESİNDE OLUŞTU"
Uzman isim, "Zaten altın fiyatları için belli bir düşen piyasa söz konusuydu. Buna rağmen diplerde bir tutunma mücadelesi vardı. Diplerin sürekli aşağı oluşmadığını görüyorduk. Ama bu son sert düşüş büyük endişe yarattı. Yani yukarıdan aşağı doğru azalan bir trend oluştu. Aşağıda 1680 seviyesinde bir yatay destek var ve buraya geldik. Bir üsteki bandımız 1770-1900 bandıyken, şimdi aşağıda 1670-1770 bandı oluştu. Bir süre bu bandın içerisinde bir yatay piyasa bekliyorum" diye konuştu.
"YUKARI YÖNLÜ HAREKET BAŞLADI DEMEK İÇİN 1770 SEVİYESİ ÖNEMLİ"
Altın fiyatları için yükselen trendin kırıldığının altını çizen Ergezen, "Geçen hafta Cuma günü başlayan ve yeni haftada devam eden sert satışlar bu trendin kırılmasına yol açtı. Bundan sonraki dönemde ABD'de enflasyon verisi bekleniyor. Bu veriyle beraber bir toparlanma görebiliriz. 1670-1770 aralığı önemli. 1770 seviyesi geçilirse tekrar yukarı hareket olabilir. Bunu izleyeceğiz" dedi.
"TAMAMEN AŞAĞI GİDİYORUZ DEMEK İÇİN ERKEN"
Mevcut durumda artık bir miktar dolar endeksinde yukarı yönlü seyir ve emtialarda satış baskısı olabileceğini ifade eden Ergezen, "Altın fiyatlarında 'Ayı tuzağı' oluştu demek için 1770 bandının üstüne çıkmak lazım. Yani bir üst banda geçmek lazım. Aslında hala tamamen trendler kırıldı ve aşağı doğru gidiyoruz demek için erken. Açıkçası bir dönemin bittiği asıl düşüşün başladığı satış dalgasının yoğunlaştığı dönemi 1670 seviyesi ile anlayacağız. Bu seviyenin altına geçilmesi durumunda altın dönemi bitti diyebiliriz" açıklamasında bulundu.
ALTINDA MANİPÜLASYON MU YAPILDI?
Altında bu kadar sert satış olurken riskli varlıklar tarafında bir satış görülmemesinin ilginç olduğunu belirten Ergezen, "Genel olarak çünkü Tapering endişeleriyle bir satış olduğu zaman diğer riskli varlıklarda da bu durumun görülmesini bekleriz. Ama burada böyle bir şey olmadı. Direk altına gelen bir satış oldu. Buda bir manipülasyonu da beraberinde getirdi" dedi.
"4 MİLYAR DOLARA YAKLAŞAN SATIŞ EMRİ GİRİLDİ"
Pazartesi sabahı Uzakdoğu'nun en büyük piyasaları Japonya ve Singapur kapalıyken, altında yaşanan satış emrinin çok yüksek olduğunu vurgulayan uzman isim, "Gerçekten çok yüksek bir satış emri oldu. 4 milyar dolara yaklaşan bir emir diğer 'Stop'larıda etkiledi. Birçok yatırımcı 'Marjin Call' nedeniyle hesaplarını sıfırlamak zorunda kaldı. Ciddi bir manipülatif hareket olduğunu söyleyebiliriz bu durumun" diye konuştu.
ALTIN FİYATLARI İÇİN DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?
Altın fiyatları düşecek mi toparlayacak mı, sorusunun cevabının rakamlarda gizli olduğunu belirten Ergezen, "Çünkü şuanda ortalık toz duman. Her tarafta sisli bir duman hakim. Manipülasyonu anlayabilmek için rakamlara sadık kalmak önemli. 1670 dolar seviyesi kırılmadıkça düşüş başladı diyemeyiz. Yukarıda 1770 seviyesi geçilmeden alıcılar güçlendi diyemeyiz" dedi.
"ENFLASYON KONTROLDEN ÇIKTIĞI ALGISI OLUŞURSA ALTIN YÜKSELEBİLİR"
Altın fiyatları için asıl yükselişin 1900 dolar seviyesi üzerinde zirve hedeflenebileceğini ifade eden Ergezen, "Şuandaki konjonktürde bu olası görünmüyor. Ancak sns altında yükseliş hareketi enflasyonun kontrolden çıktığı algısı oluşursa başlayabilir" açıklamasında bulundu.
ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI?
ABD tarım dışı istihdam verisinin iyi gelmesiyle beraber daha çok satış emri veren yatırımcıların altın piyasalarında etkili olduğunu belirten uzman isim, "Altın fiyatlarında destek seviyelerini takip edip bu seviyelerde alıcı olup, dirençlerde satıcı olmak en makul yatırım çeşidi. Direnci geçerse tekrar al, bir sonrası dirençte sat veya desteği kırarsa sat bir sonraki destekte al gibi bir yatırım stratejisi oluşmuş durumda" dedi.