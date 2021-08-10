Altın fiyatları sallandı! Altın için ayı piyasası mı ayı tuzağı mı? Uzman isimden çarpıcı altın yorumu

ALTINDA MANİPÜLASYON MU YAPILDI?

Altında bu kadar sert satış olurken riskli varlıklar tarafında bir satış görülmemesinin ilginç olduğunu belirten Ergezen, "Genel olarak çünkü Tapering endişeleriyle bir satış olduğu zaman diğer riskli varlıklarda da bu durumun görülmesini bekleriz. Ama burada böyle bir şey olmadı. Direk altına gelen bir satış oldu. Buda bir manipülasyonu da beraberinde getirdi" dedi.