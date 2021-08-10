Birleşik Mühendislik halka açılıyor

Türkiye
'de halka arz rüzgârına İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşları
arasında yer alan Birleşim Mühendislik
katılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu
'ndan onay alan şirket 11-12-13 Ağustos tarihlerinde talep toplama yöntemiyle halka açılacak. Halka arzın 22 milyon adetlik kısmı sermaye artırımı, 11 milyon adetlik kısmı ortak satışı yöntemiyle yapılacak. Halka arz fiyatı 9.1 TL olarak belirlendi. Talebin fazla olması halinde 6 milyon adet ek satış yapılması planlanıyor.
KÜÇÜKLERE ÖZEL MODEL
Halka arzın yüzde 80'ini bireysel yatırımcıya, yüzde 20'sini kurumsal yatırımcıya arz etmeyi planladıklarını anlatan Bilişim Mühendislik
Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altan
, "Bu yüzde 20'nin içinde sadece emeklilik fonları ve bankaların fonları olarak olacak. Yüzde 80'in yüzde 50'sini 1000 lota kadar olan küçük yatırımcıya ayırdık. Kalan yüzde 30'luk kısmı, 1000 lotun üzerindeki alım gücü yüksek olan bireysel yatırımcı olacak" dedi. Bu modelle 1000 lota kadar alım yapmak isteyen küçük yatırımcıya ayrı bir havuz açmayı planladıklarını anlatan Altan, "Böylece daha geniş, daha çoklu sayıda bireysel yatırımcıya bu ürünü ulaştırmış olacağız" şeklinde konuştu.
SEKTÖRDE PAZAR LİDERİ
Sektörde 40 bin 550 firmanın faaliyet gösterdiğini aktaran Altan, Birleşim Mühendislik'in pazar lideri olduğunu kaydetti. Altan, 5 yılda yapılması planlanan 54 şehir hastenisinin sektörde 20 milyar liralık iş hacmi oluşturacağına dikkat çekerek, "Sadece sağlık alanında sektör için yıllık 4 milyar TL'lik iş var" dedi.
YENİ FIRMA SATIN ALMALARI YAPACAĞIZ
ALTAN, 5 yıllık planlarını ise şöyle özetledi: "Yurtdışındaki projelerimizi artırmayı hedefliyoruz. Sahada imalat yapmak yerine fabrikada imalat yapıp sahada kuracağız. Bu 5 yıllık süreçte gerek yurtiçi gerekse yurtdışında firma satın almayı Mesut Altan hedefliyoruz."