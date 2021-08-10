Son dakika altın fiyatları… Yüz yıllardır yatırım araçlarının en çok tercih edilenleri arasında yer alan sarı metal son dönemdeki durgunluğunu bozarak uzunca bir süre sonra düşüşe geçti. Sabah saatlerinde A Para verilerine göre 482 TL'den satışa sunulan altının çeyrek fiyatı ise 800 TL'nin altına düşerek 784 TL olarak kaydedildi. Peki, 10 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte tüm detaylar…